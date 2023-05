Municipals 23

La CUP Tortosa aposta per iniciar un procés de descarbonització del municipi

La CUP Tortosa ha anunciat en roda de premsa una bateria de propostes en matèria d'estalvi i sobirania energètica.

Sergi Arnau, cap de llista de la formació, ha recordat que fa anys l'Ajuntament de Tortosa va fer una auditoria energètica als edificis municipals, però es va limitar a fer les accions de menor cost com el canvi de bombetes. "En aquell moment es va renunciar a fer inversions ambicioses en eficiència energètica i això hagués suposat un estalvi del 15 o 20%. Unes inversions que amb l'actual preu de l'energia s'amortitzen en només 3 anys", ha afirmat. En este sentit, Arnau ha assegurat que a data d'avui "pagarem més del doble que fa 8 anys: de 1.200.000€ passarem a pagar més de 2,5 milions d'€. El mateix passa amb el gas, que hem passat a pagar de 72.000€ a 179.000€".

El cupaire ha explicat que la CUP apostarà per iniciar un procés de descarbonització del municipi “basat en tres eixos: reduir el consum energètic, l’autogeneració d'energia neta, potenciar la mobilitat a peu i transport sense combustibles fòssils i eliminar al 100% l'ús del gas”.

Els anticapitalistes aposten també per utilitzar la biomassa forestal com a font d'energia amb l'objectiu de "guanyar sobirania energètica". Tortosa no està aprofitant el fet que és un municipi amb més 3.500 hectàrees amb superfície forestal i tampoc ha apostat per fer calderes de biomassa als nous equipaments".

Finalment, el cap de llista de la CUP, ha anunciat altres propostes en matèria d'energia com la creació d'una Oficina Municipal d'Assessorament Energètic o potenciar la creació de més Comunitats Energètiques locals. "És urgent i necessari fer polítiques per recuperar el control públic d'un bé bàsic com l'energia i deixar de dependre de les grans multinacionals", ha finalitzat.