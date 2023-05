Eleccions 23-J

L'ANC consultarà a les bases demanar un vot nul o l’abstenció a les eleccions espanyoles si no hi ha unitat dels partits

L’Assemblea iniciarà una ronda de contactes amb els partits per incentivar-los a fer un bloc comú independentista de confrontació a Madrid a les eleccions espanyoles del pròxim 23 de juliol, i si aquesta proposta no prospera, convocarà una consulta a les seves bases per decidir si recomanarà un vot nul polític o l'abstenció activa.