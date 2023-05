Municipalitzacions

Exigeixen la retirada de la licitació privada de la gestió de l'aigua del Consell Comarcal del Maresme

Les entitats que formen la Coordinadora PRESERVEM EL MARESME, d’acord amb el manifest «Activem el territori per viure. El Maresme en un planeta al límit» que han fet arribar al Consell Comarcal del Maresme i a les forces polítiques que en formen part, han manifestat el seu rebuig a la licitació privada de la gestió de l'aigua, que pretén tirar endavant el Consell Comarcal.

Tal i com exposen al MANIFEST, l’aigua és un recurs fonamental al territori. El canvi climàtic agreujarà la crisi de l’aigua causada per l’actual model insostenible amb un malbaratament irresponsable. Proposen mesures d’estalvi i eficiència i penalitzar usos superflus i no prioritaris i una gestió pública amb la municipalització de l’aigua, entre altres mesures.

El projecte del Consell Comarcal que es porta a aprovació el 23 de maig, cinc dies abans de les eleccions municipals, implicaria la licitació privada d’una futura empresa mixta comarcal que inclou abastament i sanejament, sense tenir-ne les competències ni la titularitat. Els actuals contractes de gestió dels serveis de sanejament en alta a tota la comarca del Maresme i d’abastament d’aigua en alta de la Xarxa Maresme Nord finalitzen l’1 de juliol de 2024 i són una oportunitat per remunicipalitzar la gestió.

Al Maresme més de 13 municipis han finalitzat o finalitzaran al proper mandat municipal la concessió privada de gestió d’aigua potable i molts treballen per remunicipalitzar la gestió de l’aigua. La creació d’un servei comarcal públic-privat podria suposar un fre a noves remunicipalitzacions sota la pressió del Grup Agbar.

Per altra banda, s’observen irregularitats en el procediment, contrari a la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). El Consell Comarcal no té la competència de l’abastament en baixa i, per tant, no pot licitar un servei del qual no té la titularitat.

Tampoc és legal la duració de la concessió de 15 anys, limitada a un màxim de 5 anys segons la llei. No analitza i compara els diferents models de gestió. Descarta la gestió directa sense analitzar i comparar els diferents models de gestió, demostrant així una aposta política clara per la privatització del servei. El contracte comença amb un endeutament inicial de 17 M€ totalment innecessari, ja que el projecte preveu uns resultats d’explotació d’uns 3 M€ anuals de benefici, que permetrien finançar les inversions necessàries sense recórrer a cap endeutament.

Exigeixen l’aturada d’aquesta operació privatitzadora que es vol realitzar amb urgència per tal d’evitar que es vegi aturada per possibles canvis en la correlació de forces del Consell Comarcal. Així com han foragitat ABERTIS de la gestió de la xarxa viària no podem permetre que AGBAR especuli amb el dret humà a l’aigua i el sanejament.