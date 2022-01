Repressió

L'Assemblea participarà en la primera trobada del "Front comú contra la repressió"

El passat dia 2 d’octubre de 2021 va tenir lloc la primera Conferència Nacional Antirepressiva. Més de 300 persones vinculades a entitats i iniciatives de caire antirepressiu es van trobar per posar en comú i debatre sobre les fortaleses i les febleses del moviment independentista amb l’objectiu de bastir un front comú capaç de neutralitzar els efectes de la repressió, conscients que l’Estat espanyol, quan aplica la repressió, no fa cap mena de distinció.

La Conferència Nacional Antirepressiva ha de ser una primera pedra en la construcció d'un front comú antirepressiu, raó per la qual s'anima a totes les entitats organitzadores i també les que li van donar suport, a continuar treballant sense pausa en aquest marc de confiança que ha esdevingut la Conferència.

Per aquest motiu, l'Assemblea participarà en la primera trobada del "Front comú contra la repressió" que tindrà lloc aquest dissabte 29 de gener. S'hi fixarà el marc polític i organitzatiu per crear i consolidar aquest front com un espai de treball i de coordinació de les organitzacions, entitats i grups de suport antirepressius.

L'Assemblea hi serà representada per membres del secretariat nacional, algunes de les assemblees sectorials (Represaliades, Psicòlegs, Universitats i Dones) i per diferents assemblees territorials. A més, l'entitat anima la resta d'organitzacions que van participar en la primera Conferència Nacional Antirepressiva a sumar-se al "Front comú contra la repressió".