Energia

L'Assemblea impulsarà les comunitats energètiques per avançar cap a la independència

L’Assemblea Nacional Catalana i organitzacions aliades contra la precarietat energètica i l’emergència climàtica, inicien una campanya nacional d’apoderament ciutadà per fer front als abusos de les grans empreses energètiques, construint alternatives des de l’independentisme.



Des de l’Assemblea es treballarà perquè les persones usuàries d’energia s’apoderin i passin a ser-ne productores i usuàries actives, de forma individual i col·lectiva, amb l'objectiu de crear les comunitats d’energies renovables i projectes cooperatius que trenquin amb l’actual dominació dels oligopolis espanyols.

La campanya persegueix diversos objectius:

D'una banda, promoure la sobirania en la majoria de sectors productius com a eina d’apoderament ciutadà i social.

com a eina d’apoderament ciutadà i social. Per altra banda, construir argumentari social, xarxes de suport mutu i alternatives per a la ciutadania des de l'independentisme.

per a la ciutadania des de l'independentisme. Finalment, actuar de manera decidida per oferir alternatives als abusos dels oligopolis i els centres de poder espanyol, que es demostren com una lacra per al benestar de la ciutadania catalana, tot reivindicant un model de país responsable que només assolirem amb plenitud amb la independència.

Per aquest motiu, la Taula Social i la Sectorial e3 (ecologia, energia i entorn) de l’Assemblea Nacional Catalana col·laboraran activament en la creació de comunitats energètiques. S'ha publicat el document Energia comunitària, una guia pràctica per recuperar el poder en l’energia, un manual d’ajut a la constitució de comunitats d’energia (traducció al català de la guia europea) i s’ha dissenyat un díptic informatiu per donar a conèixer què són les comunitats energètiques i de quina manera poden contribuir a preparar el país per a la independència a través de l’acció de la societat civil. Per altra banda, s’estan organitzant visites a diversos projectes cooperatius i comunitats d’energia existents a Catalunya, i xerrades per aconseguir vertebrar-ne de noves a tot el país on l’Assemblea hi és present.



Alhora, des de la campanya Eines de País, s’ha arribat a un acord amb l’Associació de Municipis per la Independència per tal d’impulsar una moció de suport i per promocionar les comunitats d’energia al món local.



Com a tret de sortida de la campanya, llancem el videoclip “Que vinga la llum”, una col·laboració entre l’Assemblea Nacional Catalana, Germà Negre, Roba Estesa, El Diluvi i Ebri Knight, amb l’objectiu de denunciar els abusos de les grans elèctriques en el si de la campanya “Sobirania Energètica per la Independència”.