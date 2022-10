Alliberament nacional

L'Assemblea engega una campanya per denunciar la causa general contra l'independentisme

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que vol recollir el suport de la ciutadania. L'objectiu final és fer arribar l'informe de la comissió al Consell d'Europa.El tret de sortida de la campanya, coincidint amb el 5è aniversari de l'empresonament dels Jordis, amb la participació de membres del Secretariat Nacional.Durant l'acció hi haurà diversos actes, com intervencions dels mateixos represaliats i les famílies, parlaments de defenses i projeccions de vídeos sobre la repressió espanyola, entre d'altres.(l'original es publicarà més endavant).Amb aquesta acció, l'entitat busca visibilitzar els centenars d'encausats -alguns pendents de judici i altres ja jutjats-. Molts d'ells són joves que no s'han sentit amb prou suport dels partits independentistes i de la societat catalana.En una segona fase de la campanya, que inclourà actes amb encausats, lectures del manifest davant dels jutjats de Catalunya i altres accions.La campanya, que segueix les indicacions del full de ruta de l'entitat,, com la presentació d'un informe internacional sobre la repressió contra els moviments d'autodeterminació als EUA o la querella de l'entitat contra les forces de seguretat de l'Estat per l'escàndol d'espionatge del Catalangate , entre d'altres.