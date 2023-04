Sindicalisme

Medalla al treball President Macià 2022 –a títol pòstum- a Isabel Pallarès

Divendres 28 va tenir lloc la lliurament dels premis Medalles i Plaques al Treball President Macià del 2022. En aqeust acte institucional es va premiar el reconeixement a 17 professionals i a cinc entitats en un acte aquest divendres a la tarda al Palau de la Generalitat de Catalunya.

Una de les persones guardonades va ser Isabel Pallarès i Roqué, qui va ser Secretària General de la Confederació Sindical Catalana Intersindical (en endavant Intersincial-CSC) des del 1998 fins al 2013. Aquesta medalla reconeix la seva trajectòria en el món del treball i el seu compromís sindical.

Cal destacar que Isabel Pallarès va ser la primera dona en dirigir una organització sindical a tot l’Estat, i que durant el seu mandat, la Confederació Sindical Catalana Intersindical es va unir a la Federació Sindical Mundial (WFTU), la segona organització sindical mundial més representativa. Fins aleshores, les organitzacions sindicals de nacions sense estat patien el veto dels sindicats estatals, i només l’organització basca ELA havia estat fundadora de la CSI (ITUC). Pallarès va ser clau en aconseguir que altres sindicats bascos, gallecs, canaris o catalans fos acceptats com a membres de ple dret per la FSM (WFTU).

Després de la seva etapa a la Confederació Sindical Catalana Intersindical, Isabel Pallarès va continuar la seva tasca en la defensa dels drets laborals i socials, i va ser un exemple per a moltes persones en la lluita per la igualtat i la justícia. El seu compromís sindical i la seva dedicació al món del treball són una inspiració per a tothom que treballa per aconseguir una societat més justa i igualitària.

La medalla concedida a Isabel Pallarès va ser a títol pòstum, ja que va morir l’any 2021. Els premis Medalles i Plaques al Treball President Macià es van crear l’any 1938 per reconèixer les persones que destacaven en el món del treball i les organitzacions que havien contribuït al desenvolupament i el benestar del país. Avui en dia, aquests premis segueixen sent un reconeixement a les persones i les entitats que fan una aportació important en el món del treball i la societat en general.

Cal afegir que el successor d’Isabel Pallarès a la Secretaria General de la Intersindical-CSC va ser Carles Sastre, a qui sempre va unir una forta amistat, complicitat i compromís sindical. Ambdós van propiciar un fort creixement del sindicat independentista.