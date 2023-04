En defensa del territori

Manifestació contra l'aprovació del macroprojecte Ametller per l'Ajuntament de Gelida.

StopAgroparc ha convocat una mobilització el proper 2 de maig com la darrera oportunitat per aturar el Macroprojecte Ametller a Gelida. L'entitat és obertament contrària al projecte en considerar que afecta la biodiversitat, el paisatge i que, a més, contempla la industrialització de sòl agrícola i natural.

Malgrat que des d’Ametller asseguren que l’Agroparc és un projecte de cicle tancat, StopAgroparc reivindica que per produir tot allò que es proposa dins l’Agroparc caldrà fer arribar una quantitat ingent de matèries primeres provinents d’altres llocs, així com xarxes elèctriques, aigua i comunicacions internes, amb les conseqüències associades que suposa, com la contaminació acústica, lumínica i residual, així com una forta pressió de mobilitat humana sobre el territori.

El projecte preveu un flux d’uns 90.000 visitants a l’any i 1.000 treballadors, així com el trasllat de mercaderies. La intensificació de mobilitat en la zona comportarà una pressió ambiental que serà evidentment negativa i perceptible tant directament com indirecta.

La zona on es vol ubicar l’Agroparc és un sòl no urbanitzable i està protegit pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Gelida i Sant Llorenç d’Hortons, pel Pla Director Territorial de l’Alt Penedès, pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona, per la Carta del Paisatge de l’Alt Penedès i pel Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, com a “sòls protegits i sòls de valor natural i connectors” i com a “sòls de protecció especial de la vinya”.

Asseguren, que L’Agroparc no s’ajusta a la legalitat urbanística, perquè un sòl agrícola no pot generar aprofitaments urbanístics que impliquin la construcció d’un polígon industrial, d’acord amb les sentències de juliol de 2009 sobre parcs eòlics, jurisprudència del TSJC.