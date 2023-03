Universitats

Nou cas de violència masclista a la UAB

Som davant de rectorat demostrant una altra vegada que no tolerarem cap agressió a la nostra universitat. ⚒️💥 pic.twitter.com/Cq47BR8UgL — SEPC UAB (@SEPC_UAB) March 17, 2023

Les estudiants de l'Autònoma fan front el nou cas d'assetjament que va sortir ahir a la llum. És el segon cas destapat en només una setmana, i el cinquè en el que portem de curs que surt a la llum arreu del territori. Les estudiants han fet un cercavila per la facultat de lletres, acompanyat d'una llegida de manifest per tal de mostrar el seu rebuig contra la presència del professor a la facultat fins a dia d'avui, en que ha sortit la resolució definitiva del cas. Cap a les 13h s'han s dirigit cap a Rectorat.Les estudiant han manifestat que s'ha demostrat que el "protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista" de la UAB no protegeix a les víctimes i manté la normalitat per l'agressor. Això no seria possible sense unes institucions que no fan res més que encobrir els casos. Ha calgut que sortís a la llum no només un, sinó dos casos d'assetjament sexual en una setmana per què rectorat i deganats donessin resposta a un problema que fa temps que existeix.També han apuntat que es troben un cop més davant un cas de violència masclista dins les aules, però no és un fet aïllat. "Ho hem vist a l'Institut del Teatre, a la UJI amb Subversives Castelló, a la mateixa UAB amb VetEncobreix o el cas que es destapava fa un mes a la UPF. La violència patriarcal capitalista és una violència estructural, donada per un sistema que perpetua uns rols de gènere i una divisió sexual del treball que es reflexen en l'educació. Això fa que les aules no siguin un espai segur per a ningú, donant peu a agressions sexuals i físiques, assetjament, abús de poder i manipulacions per part de professors cap a les seves alumnes. Revertir això només passa per transformar radicalment l'educació, posant en el centre una educació feminista que garanteixi la seguretat de totes a les aules, amb la coeducació com a eina per arribar-hi.Per tot això, les estudiants no només s'organitzen avui per aturar la normalitat, sinó que també ho feien el passat dimecres contra el professor de ciències, i ho faran el proper dimarts dia 21 de març. Aquest mateix dia s'ha convocat una concentració a l'entrada de la Facultat de Lletres de la UAB per tal de demostrar el rebuig contra aquest nou cas d'agressions.