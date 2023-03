Memòria històrica

Demanen a la Paeria de Lleida un espai públic a la memòria de Guillem Agulló

La CUP Lleida reitera la demanda a la Paeria perquè es dediqui un espai públic a la memòria de Guillem Agulló, el jove assassinat fa 30 anys per un grup neonazi a la localitat de Montanejos, comarca de l'Alt Millars (País Valencià).

Aquesta reivindicació ja la vam dur al consistori l'abril del 2017, però es va tombar des de la comissió de carrers amb l'excusa que hi havia una "manca de concreció" en la proposta. Un any més tard, l'abril del 2018 es va tornar a reclamar una comissió de carrers extraordinària per discutir el tema, però la majoria espanyolista, conformada pel PSC, Ciutadans, el PP i la regidora no adscrita Salmerón, va tombar la proposta.

Tenint en compte que, a aquelles demandes també s'hi havien adherit ERC i Junts, esperàvem més proactivitat per part d'aquest equip de govern d'ençà del 2019, però veient la seva inacció en aquest aspecte, la CUP ens hem vist obligades a reprendre aquesta iniciativa en favor de la memòria democràtica i antifeixista d'aquest país.