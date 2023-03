Davant de l'aprovació del Pla Nacional per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya 2023-2032

Jubilats de Macosa-Alstom afectats per l'aminat i la Comissió contra l'amiant de la Favb volem expressar les següents consideracions:



1- Mostrem la nostra satisfacció per l'aprovació d'aquest Pla. Ha estat la culminació d'una demanda històrica, paralitzada pels canvis de govern de la Generalitat. Finalment, s'ha fet realitat la promesa que el president de la Generalitat va expressar en la Convenció contra l'amiant que vam organitzar el 26 de novembre passat, quan va dir que dins els primers tres mesos del 2023 el Pla estaria elaborat i aprovat. Ens satisfà que en el propi redactat del Pla es reconegui que "cal fer esment de la feina tenaç de diferents entitats, com el col·lectiu de Jubilats de Macosa Alstom Afectats per l'Amiant, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) i diferents comissions veïnals de municipis especialment afectats, que han mobilitzat i sensibilitzat la societat per aconseguir avançar en la lluita contra l'amiant, i amb les quals s'ha establert una relació de col·laboració i diàleg permanent".



2- A banda de fer una anàlisi detallada del contingut del Pla, en primer lloc, cal valorar la transcendència d'aquest, donat que és el primer d'aquest tipus que es realitza a l'Estat espanyol i que posa les bases imprescindibles per fer complir les directrius europees d'eliminació de tot l'amiant el 2023.



3- Tal com contempla el Pla, és absolutament necessari dotar-se d'eines legislatives que donin cobertura i facin viable la retirada de l'amiant. Concretament, s'ha d'elaborar i aprovar la Llei catalana per l'erradicació de l'amiant. Aquest és el següent pas imprescindible que s'ha d'executar. Cal que es faci amb la màxima urgència i amb la màxima col·laboració institucional. Així, els sotasignats d'aquest comunicat ho vàrem transmetre en una reunió que va tenir lloc en el Parlament de Catalunya amb els grups parlamentaris, el 29 de novembre passat, i també ahir mateix, en una reunió que per aquest mateix motiu vam tendir amb l'alcaldessa de Barcelona. També tenim programada una reunió amb el Departament de Presidència de la Generalitat.



4- Cal l'assignació de les partides pressupostàries necessàries per concretar aquest Pla i la futura llei. En el punt 1.1 del Pla es reconeix que "La Comissió per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya (que és l'òrgan que ha de desplegar aquest Pla) no disposa de mitjans propis per impulsar i desplegar l'estratègia d'erradicació de l'amiant". La retirada de l'amiant existent a Catalunya -s'estima que hi ha 4,2 milions de tones de fibrociment-, requereix un esforç econòmic ingent que en aquests moments no està contemplat, més enllà de posar en marxa l'oficina gestora d'aquest pla.



5- Jubilats de Macosa-Alstom afectats per l'amiant, amb els suport de la Favb, hem fet aportacions en l'elaboració d'aquest pla que es presenta avui. Tal com dèiem, hem d'analitzar si s'han recollit de manera satisfactòria totes les nostres aportacions, però d'entrada considerem que globalment és un bon punt punt de partida. Ens comprometem a fer un seguiment de la implementació del Pla des de la Comissió per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya a la qual pertanyem.



Els milers de víctimes mortals que cada any hi ha degut als diversos càncers provocats per l'amiant i que segons estudis especialitzats, avui al 2023, van en una progressió accedent, ens empenyen a consolidar el compromís dels col·lectius d'afectats i veïnals per fer front a aquest immens repte. Volem transformar el condicional que figura en el redactat del Pla, "l'amiant en l'àmbit privat, que HAURIA d'estar retirat abans del 2032"(pag. 16) en un categòric "HAURÀ". Pel bé de les generacions futures.