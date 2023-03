Municipalitzacions

"La municipalització de la neteja viària es basa en el concepte de democràcia"

Som Poble – ERC el Vendrell han organitzat un nou debat públic, aquest cop sobre la neteja viària, en aquesta ocasió han comptat amb la participació del Jordi Colomer, ambientòleg, en Jordi Risa, regidor de l!Ajuntament de Santa Oliva, i en Josep Mañé, regidor de Som Poble – ERC a l!Ajuntament del Vendrell.

En Jordi Colomer ha recordat que els processos de privatització es van produir per una falsa creença de que la gestió privada dels serveis públics és més eficient, però la realitat ha demostrat que això no és així, perquè una empresa privada és l"!nica prestadora del servei i no ha de competir amb cap altra que l'obligui a oferir un bon servei per no perdre els clients. S!ha demostrat que només busquen el màxim benefici econòmic i per fer-ho redueixen la qualitat del servei i les condicions econòmiques dels seus treballadors. Segons ha exposat, aquests oligopilis treballen per lucrar-se i obtenir el màxim benefici, sense importar el servei al ciutadà que s’ofereix.

En Jordi Risa ha exposat l’experiència de l!Ajuntament de Santa Oliva, que va decidir recuperar la gestió directa del servei de recollida d!escombraries i de neteja viaria, com a conseqüència de les queixes continuades de la ciutadania, així com i de la constatació de que el servei que tenien era molt més car que el que podria portar a terme directament el propi Ajuntament. Els resultats de la gestió directa estant sent molt positius, donant un servei més flexible que s!adapta a les necessitats canviants. S’ha mostrat satisfet per la decisió que van adoptar i ha recomanat als altres Ajuntaments de la comarca que escoltin les demandes de la ciutadania i que siguin valents.

En Josep Mañé ha descrit la situació en que es troba El Vendrell. Ha exposat que el servei s!està fent amb un contracte del 1999, que finalitzava l!any 2004. Després de moltes actuacions contradictòries el govern socialista ha decidit mantenir en mans d!una empresa privada la gestió de la neteja viaria del Vendrell. Així doncs, el Grup Municipal de Som Poble – ERC El Vendrell ha detectat un bon grapat d!irregularitats, portant el procediment al Tribunal Contenciós Administratiu i al Tribunal de Contractació Pública, que ha decidit suspendre’l cautelarment.