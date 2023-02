Municipals 2023

La CUP Arenys de Mar presenta els candidats de la formació a les eleccions locals

En el marc de l’acte es podrà conèixer els 10 primers llocs de l’equip encapçalat per Arnau Cucurull Vélez.

Aquest divendres 10 de febrer a les 7 del vespre a la sala d’actes de la biblioteca es farà la presentació pública de la candidatura de la CUP a les eleccions municipals del mes de maig.

A l’acte es revelaran els deu primers llocs de la llista encapçalada per Arnau Cucurull Vélez.

Serà un acte àgil on es podrà conèixer la cara més humana de l’alcaldable Cucurull i el seu equip i les motivacions que els han fet fer un pas endavant i assumir la responsabilitat per presentar-se.

La candidatura té la ferma voluntat de ser representativa i és així que està formada per persones amb formació en diferents àmbits, per poder donar un nou impuls al govern de la vila, amb prou coneixement per afrontar els principals reptes que una població de les dimensions i característiques d’Arenys de Mar necessita resoldre, de manera efectiva i realista.

També s’explicaran les línies programàtiques per al govern del proper mandat municipal a Arenys de Mar. Els pilars que han de permetre sortir de l’atzucac en què ens trobem, per culpa d’una gestió poc àgil i autoritària de l’actual govern, potenciant la participació de la població en les decisions importants que s’han de prendre els propers anys, reorganitzant la institució municipal, i vetllant pel benestar de la població, tenint en compte de manera especial les famílies més vulnerables i que pateixen durament la crisi econòmica actual.

L’acte serà conduït per la periodista Núria Torrents i acabarà amb un brindis de germanor