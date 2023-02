Mitjans de comunicació públics

La Federació Xarxa Vendrellenca demana que es reguli la fórmula per escollir el consell assessor de la televisió publica

La Federació Xarxa Vendrellenca mostra satisfacció perquè d'una vegada s'hagi escollit el Consell Assessor de la Ràdio Televisió pública, i així s'acabi amb l'anomalia democràtica al consell d'administració i la manca de participació de la ciutadania a l’ens a través del compliment de la Llei Àudio Visual de Catalunya.

Tot i no formar part del Consell Assessor el qual ha estat escollit pel Govern local, sense comptar amb la resta de grups polítics, la Federació Xarxa Vendrellenca ha celebrat que s'hagi creat el Consell Assessor de la Ràdio Televisió pública complint la normativa vigent, per posar fi a la manca de democràcia dins de l'ens públic en matèria de representativitat al consell d'administració i perquè la ciutadania pugui participar activament a través del Consell Assessor donat la seva opinió i aportant idees. Tot i això, des de l'entitat veïnal es considera que serà necessari durant la propera legislatura, crear un reglament per a l'elecció del Consell Assessor, per garantir que totes les entitats i persones que en formen part siguin escollides amb el màxim de consens.

L'entitat veïnal considera fonamental la transparència del Consell Assessor i insta a l’ajuntament de Vendrell a fer públics els seus components, i al recent nombrat consell a ser transparent en la seva tasca. Des de la Federació treballaran durant el que queda de legislatura en preparar una proposta concreta en matèria de regulació d´elecció del Consell Assessor per presentar al Govern sortint de les eleccions de Maig.