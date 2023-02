Municipals 23

La CUP-Crida per Palma: "L'habitatge serà un punt central que guiarà les nostres polítiques municipals"

La candidata de la CUP-Crida pel Palma a l'Ajuntament ha manifestat que "l'habitatge serà un punt central que guiarà les nostres polítiques municipals; cal declarar l'estat d'emergència habitacional i prendre mesures com ampliar el parc públic d'habitatge i limitar el preu del lloguer". Ho ha fet durant una acció de denúncia, protagonitzada per la formació, amb cartells amb lemes com 'Nou Llevant en venda des de 5.000 euros/m2' o 'Barri en venda, pisos entre 460.000 i 2.500.000 euros'.

L'acció s'ha realitzat a l'acabar-se l'acte que havien realitzat al casal de barri de Nou Llevant sota el lema "Obrim camí per un habitatge digne", indret on hi ha planejada una promoció d'habitatge.

A la trobada hi han participat Miquel Duran, activista del moviment per l'habitatge a Palma; Júlia Vigó, regidora d'habitatge de l'Ajuntament de Sitges per la CUP; i Jerònia Bonnín, com a candidata de la CUP-Crida per Palma.

