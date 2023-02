8-M

Els col·lectius de l’EIAP fan una crida a sumar-se a la convocatòria de la Vaga general i a participar dels actes.

Els sindicats COS i CGT Catalunya han convocat Vaga General pel pròxim 8 de març.

Els col·lectius de l’Esquerra independentista de l’Alt Penedès (EIAP) organitzen diferents actes amb motiu del 8 març, dia de la dona treballadora. La coordinadora de col·lectius Feministes Anticapitalistes dels Països catalans, de la qual forma part la Ruda, també han organitzat actes arreu, així com a l’Alt Penedès.

Davant la convocatòria de vaga general per part de la COS i la CGT Catalunya l’EIAP crida a sumar-se a la vaga. En aquest sentit, ha organitzat trobades del comitè de vaga obert a tothom per organitzar-se. De la mateixa manera, el Punt d’Informació Laboral (PIL) del dia 7 de març estarà a disposició de les treballadores per resoldre qualsevol dubte sobre el dret a vaga.

Els actes organitzats començaran el dia 3 de març amb una taula rodona en línia titulada “Aliances feministes: Construïm l'esperança“ a l'Ateneu Popular X, organitzat per Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans. El dia 4 de març, tots els col·lectius de EIAP organitzen una taula rodona sota el títol: Feminisme és lluita!, amb la participació de diferents militants que parlaran sobre la lluita feminista, la lluita de classes i el perquè de la Vaga general. Hi participaran Clara O. Sánchez, Coordinadora Obrera Sindical (COS), Marta Soler, alcaldable de la CUP i militant de La Barraca i Clara Sant, militant de La Ruda. L'acte, moderat per Endavant Alt Penedès, tindrà lloc a la plaça de la Sardana, amb la col·laboració de l’AAVV de Sant Julià i, seguidament, hi haurà un vermut amb PD Guineus. El mateix dia 8 de març, dia de la vaga General, al matí estan previstes diverses activitats organitzades per joves de la comarca al centre de la Vila. A la tarda, sota el lema “Vaga general feminista: Omplim els carrers!” es convoca una concentració massiva a les 18.30h a la Plaça Jaume I per manifestar-se pels carrers de Vilafranca. El darrer acte serà el dia 16 de març, organitzat per la CUP de Vilafranca a la biblioteca Torres i Bages sota el títol: Maternitat, militància i cures, i comptarà amb la presència de Basha Changue, activista antiracista i feminista i diputada de la CUP al Parlament de Catalunya.