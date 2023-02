Pressupostos

CUP-NCG: "obre la porta a les retallades"

Eulàlia Reguant en nom de la CUP-NCG ha valorat aquesta tarda el pacte entre el govern i el PSC per aprovar els pressupostos de 2023.

Davant d'aquest acord, la CUP-NCG ha constatat que en aquest país tenim tres governs. El govern oficial de la Generalitat, liderat per Pere Aragonès, el govern alternatiu de Catalunya, liderat per Salvador Illa, i el govern a l'ombra, liderat per Sánchez Llibre, per governar-los a tots.

A més, destaca dos aspectes de l'acord: "Consolida la transferència de diner públic a mans privades, consolidant així també el sistema de concertació publicoprivada que trinxa els serveis públics d’aquest país i obre la porta de nou a les retallades. Què vol dir sinó la reducció d’un 10% del sector públic?"

Davant d'això, Reguant ha manifestat que cal "Empènyer, construir, acompanyar una oposició al carrer en contra de tots els acords anticlimàtics, antisocials i antiindependentistes associats en aquest acord de pressupostos i una majoria al Parlament que frenarà qualsevol oposició al règim, així que toca plantar-los cara als carrers del país", és a dir "Posar tots els esforços en bastir una alternativa política forta per escombrar el règim".

Amb aquest "escenari d'emergència, tenim una consigna històrica i molt clara. I cal que arribi a totes les ciutats i viles del país, que recorri totes les comarques, que s'escolti per tots els racons del territori: Visca la terra i fora el mal govern", puntualitza Reguant