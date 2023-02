Municipalitzacions

Contractació Pública accepta a tràmit la impugnació de la CUP a la licitació del pàrquing de La Hispània i el Govern en fa cas omís

El Tribunal Català de Contractació del Sector Públic ha acceptat a tràmit el recurs de la CUP per aturar la licitació del projecte del pàrquing de La Hispània. Mònica Pàmies, regidora del grup municipal, subratlla que l'acceptació de la reclamació vol dir que hi ha causa suficient per anul·lar el Plec de Clàusules. «Reiterem que cal aturar aquest projecte immediatament, com a mínim, fins que l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) es pronunciï respecte a la contaminació del subsòl i el procediment a seguir», exigeix la regidora ecologista.

Pàmies també ha denunciat que el Govern municipal ha negligit davant dels requeriments del Tribunal. ”Per segona vegada, l’Ajuntament menysprea les peticions de l’administració: no ha respost al seu requeriment d'accés a l’expedient en el termini estipulat pel Tribunal”, ha denunciat Pàmies, que ha recordat que el consistori ja va actuar així a peticions de l’ARC, que va haver de recórrer a la CUP per a obtenir la informació. “Ignoren la seva obligació i responsabilitat”, ha exclamat. La regidora ha criticat durament els “impediments” que l’Ajuntament ha posat durant aquest temps: “no ens han volgut atorgar el reconeixement d’interès legítim, que és un simple tràmit administratiu; i han fet coincidir dos períodes d’al·legacions amb períodes de vacances: els nostres advocats diuen que mai no s’havien trobat amb casos similars”.

La regidora ecologista ha tornat a posar el crit al cel davant l’elevat cost del pàrquing. La regidora anticapitalista ha reiterat que és un pàrquing “inútil” i dins d’una futura zona de baixes emissions: “no s’aguanta per enlloc”. La cupaire ha fet èmfasi que el cost del pàrquing és el mateix que s’ha anunciat aquesta setmana per a l’estació de Bellissens.

Les anticapitalistes van presentar al Tribunal 22 pàgines que especificaven totes les irregularitats del plec de clàusules i en la documentació de l'expedient 15 dies després que sortís a concurs públic. «La licitació ja ha sofert quatre esmenes que han repercutit en els terminis de presentació d’ofertes: alguna cosa no ens quadra» ha sentenciat Pàmies.

“Hi ha causa suficient de nul·litat del plec de clàusules”, ha reblat la regidora arran de la decisió del Tribunal. Pàmies ha recordat els motius pels quals la formació ecologista vol que s’aturi el projecte, com la contaminació dels sòls i risc per a la salut pública tant del veïnat com de les treballadores que hi operessin. La regidora també ha destacat l’absència d'una partida en el pressupost per a la descontaminació del sòl: «Reus Mobilitat i Serveis diu que té una partida pressupostada, però confon ‘residu’ amb ‘sòl contaminat’ i no defineix cap mesura de descontaminació concreta. A més, si el cost excedeix el 50% del preu inicial, implica la impossibilitat de fer l'obra».

L’ecologista ha denunciat que l’Ajuntament també ha negligit a l’hora de reclamar o d’assumir la responsabilitat en la descontaminació del sòl. “Primer s’hauria hagut d’adreçar contra el causant de la contaminació perquè ho resolgués; després, s’hauria d’haver dirigit al propietari del terreny, i, finalment, si tot això no fos possible, el mateix Ajuntament se n’hauria d’haver fet càrrec”, ha exposat.

Les cupaires han fet èmfasi que existeixen irregularitats en els plecs i en la documentació de l'expedient i han recordat que el veïnat s’està organitzant i recollint signatures en contra del projecte. «Aquestes irregularitats suposarien la invalidació i nul·litat dels plecs», han subratllat. La formació anticapitalista ha apuntat directament contra Teresa Pallarès, com a cap visible del projecte de cara al seu projecte d’alcaldable, però també contra Marina Berasategui, regidora d’Urbanisme, Carles Prats, regidor d’empresa i Ocupació i de RMS, i Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient. «Tots ells estan avalant aquest projecte que, recordem-ho, costarà com a mínim 11 milions d’euros. És especialment escandalós que el regidor de Medi Ambient no hagi obert la boca en cap comissió informativa», ha sentenciat Pàmies.