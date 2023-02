Moviment veïnal

44 entitats barcelonines demanen prohibir estacionar motos a les voreres

Incloent aquesta norma en la modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles que es portarà a aprovació durant el mes de febrer. Insten als grups municipals, que donin suport a fer fora les motos de les voreres i votin favorablement a aquesta modificació de l’Ordenança, tal com es van comprometre durant el debat electoral del 7 de Maig del 2019.

Una quarentena d'entitats barcelonines han demanat prohibir estacionar motos a les voreres de la ciutat incloent aquesta norma en la modificació de l'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles que es portarà a aprovació durant el mes de febrer.

Les entitats que avalen aquesta prohibició consideren que ’urbanisme està canviant la ciutat per recuperar espai públic per al veïnat i prioritzant la mobilitat activa. És incomprensible que aquesta transformació no vagi acompanyada d’un canvi a l’Ordenança que alliberi espai a totes les voreres de la ciutat i així garantir el dret a l’accessibilitat per a que totes les persones puguin desplaçar-se sense obstacles.

Argumenten que, el context d’emergència climàtica a la ciutat de Barcelona i l’evidència científica de l’impacte negatiu sobre la salut provocada pel trànsit motoritzat (+1000 morts prematures anuals) i la seva alta sinistralitat (+200 ferits greus i +20 morts anuals), fa indispensable desincentivar l’ús d’aquest tipus de vehicles i afavorir els modes de transport sostenibles, sent el caminar el més prioritari de tots ells.



La llei estatal sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària prohibeix l’aparcament de vehicles a motor a sobre de les voreres. A Barcelona els cotxes van baixar de les voreres a principis dels 90, però no així les motos. L’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles permet explícitament des del 2006 l’estacionament de motos a les voreres quan es compleixen determinades condicions. Tot i això, a la ciutat hi ha diàriament 90.000 motos i ciclomotors estacionant a les voreres sense complir aquestes condicions establertes a la normativa municipal, ocupant 260.000 mᒾ d’espai públic i creant situacions de risc.



Durant més de 20 anys, l’Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana no han estat capaços de fer complir la normativa existent. Fa 6 anys que l’Ajuntament realitza campanyes informatives sobre la normativa d’aparcament de motocicletes, i tot just ara al gener s’inicia la 13a fase. Cap d’aquestes campanyes ha resultat ambiciosa i eficaç. Es dona l’agreujant que l’Ajuntament de Barcelona ha declarat que no farà complir la normativa fins que no solucioni el nombre d’aparcaments de moto a calçada. Malgrat el recent increment del 27% de places, amb més de 80.000 places senyalitzades a vía pública, el problema d'ocupació de voreres continua vigent.