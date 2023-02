Turisme Massiu

‘Stop Creuers Catalunya’ es dona a conèixer al territori

L’Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, Ecologistes en Acció, la plataforma Zeroport, Stop Creuers Catalunya i la Xarxa per la Justícia Climàtic impulsen la confluència Stop Creuers Catalunya amb l’objectiu de pressionar les administracions per aconseguir la supressió del trànsit de Creuers a la costa catalana i, alhora, aglutinar i enfortir l’oposició ciutadana a aquesta activitat altament contaminant, gran consumidora d’energia i recursos locals, i generadora d’immensos i greus impactes socials, ambientals i sanitaris, tant a escala local com global.

El col·lectiu apunta que «des de diferents moviments socials fa temps que es defensa una agenda de reducció progressiva del trànsit de creuers als ports de Catalunya, però les greus circumstàncies actuals porten a apujar una reivindicació que ha quedat curta. La manca absoluta d’una reacció política efectiva davant la crisi energètica, l’abisme climàtic i ecològic que ja vivim, i la vergonyosa inacció dels nostres governs fan encara més urgent la necessitat de mesures ben radicals.» Del que es tracta, doncs, afirmen, és d’aconseguir «La desaparició total de la indústria de creuers al nostre territori».

Stop Creuers Catalunya recorda al seu manifest que la indústria de creuers és «el mitjà de transport més contaminant per persona i quilòmetre». I que ciutats com Barcelona, juntament amb Palma i Venècia, són les ciutats d’Europa més exposades a la contaminació atmosfèrica causada pels creuers, els quals s’estan estenent cada cop més i des de fa uns quants anys cap a ports com el de Tarragona. Les activistes remarquen que «la indústria dels creuers està en mans d’unes poques multinacionals que naveguen sota banderes i regulacions de paradisos fiscals, la qual cosa significa menys drets laborals, salaris molt baixos, regulacions ambientals laxes i evasió fiscal.» Als perjudicis ecològics, laborals i fiscals, cal afegir-hi la turistització, és a dir: «expulsió de població, massificació de l’espai urbà, transformació del comerç al voltant dels circuits més utilitzats pels/les creueristes, problemes de mobilitat, etc.»

En un escenari com aquest, el manifest de Stop Creuers Catalunya denuncia la inacció i la permissivitat de l’administració catalana davant d’una indústria tan supèrflua i contaminant, i que contradiu directament la declaració d’emergència climàtica de la Generalitat i els ajuntaments de Barcelona i Tarragona.

Per tots aquests motius, el col·lectiu demana els següents punts:

L’eliminació total de l’activitat creuerística a tot el territori català l’any 2025 i un pla de reducció per assolir-la, per tal de disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica i així protegir la salut de la població afectada, i per complir amb els objectius climàtics. L’aturada immediata de les ampliacions portuàries destinades al trànsit de creuers i el replantejament de la resta d’ampliacions portuàries. La creació d’una taula de seguiment dels plans de reducció de l’activitat creuerística de Barcelona i Tarragona entre l’administració i les entitats socials i ecologistes. La reconversió del sector turístic de les ciutats, per tal de millorar els modes de mobilitat més sostenibles i enfortir els sectors econòmics més justos socialment i ambientalment. L’impuls de l’entrada en vigor abans del 2025 de les àrees de control d’emissions de sofre i nitrogen a la Mediterrània. Un pla per donar a conèixer i estendre aquestes mesures a la resta de ports de la Mediterrània i els governs que hi tenen competències, amb la finalitat de fer-ne aviat una àrea lliure de creuers.

Aquesta campanya que avui es fa pública porta temps gestant-se. Les organitzacions implicades venen realitzant trobades amb les diferents administracions públiques implicades en la governança del trànsit de creuers, i seguirà fent-ho properament. A més, aviat Stop Creuers Catalunya anunciarà els propers passos de la campanya: actes informatius per donar a entendre a l’opinió pública el veritable impacte d’aquesta indústria i mobilitzacions al carrer.