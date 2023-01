temporal Glòria

La PDE convoca una marxa entre Sant Jaume i Deltebre el 12 de febrer

Més d'un centenar de persones es concentren a la platja del Trabucador per exigir l'aprovació del pla de protecció del Delta tres anys després del temporal Glòria

La Plataforma en defensa de l'Ebre (PDE) ha anunciat una nova mobilització pel 12 de febrer amb l'objectiu és reclamar al Ministeri espanyol l’aprovació del pla de protecció integral del Delta amb un calendari i un pressupost concret. Sota el lema ‘Tres anys del Glòria, solucions ja’, l’entitat proposa una marxa entre Sant Jaume d’Enveja i Deltebre, el que consideren “el cor del Delta”.

L’última gran mobilització de la PDE es va convocar a Amposta ara fa set anys, el 2016. Font ha lamentat que l’esclat de la pandèmia ha debilitat els moviments socials i la defensa del riu Ebre no n’ha estat una excepció. La tortosina Carme Nolla, una de les manifestants implicada en la causa des de fa més de dues dècades, ha subratllat la importància de tornar als carrers i ha fet una crida a la participació. “El riu no és de dretes ni d’esquerres, com tampoc ho és el Delta. Hem d’anar tots a salvar i defensar el territori, perquè si no el defensem nosaltres, no té veu ni vot, però nosaltres li hem de donar”, ha afirmat.

La convocatòria de la mobilització es va anunciar durant la concentració que es va fer ahir a la platja del Trabucador en la mateixa direcció en que es planteja la marxa del 12 de febrer.