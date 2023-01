Emergència climàtica

La PDE anunciarà noves mobilitzacions en una concentració al Trabucador

Coincidint amb el tercer aniversari del temporal Glòria, la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) conjuntament amb altres entitats ha convocat una concentració el diumenge 22 de genere a les 12h al Trabucador per explicar la situació actual del Delta i anunciar futures mobilitzacions imminents.

El proper 20 de gener es compleixen tres anys del temporal Glòria. En aquestos tres anys, malgrat tot l’enrenou mediàtic del moment i de petits avenços, el delta de l’Ebre segueix sense tenir un pla d’actuacions que abordi tant els problemes que hi ha a la costa amb l’erosió i regressió, com l’enfonsament de la plana deltaica.

El delta necessita un pla de protecció clar i concret com tenen al Mar Menor. Un pla dotat de pressupost i cronograma d’actuacions que resolguin de manera integral els problemes històrics ocasionats per la gestió de la conca que s’ha fet en les darreres dècades, especialment, per la reducció de cabals sòlids i líquids que baixen pel riu. Aquestos problemes estan agreujats per la pujada del nivell del mar per l’escalfament global del planeta i l’emergència climàtica.