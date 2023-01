VAGA SANITAT I EDUCACIÓ

La CUP dóna suport a les mobilitzacions en defensa dels serveis públics

La CUP se solisaritza amb les dues jornades de vaga en l’àmbit sanitari i en l’educatiu d'avui i demà. La formació considera que el problema rau en la situació generalitzada en què es troben els nostres serveis públics: greument amenaçats per la voluntat privatitzadora que traspuen les polítiques del Govern autonòmic, totalment alineades amb el que ha fet tota la vida la sociovergència.

Putualitza que els professionals del sistema de salut de Catalunya estan esgotats: durant la pandèmia han treballat sota mínims, havent de tirar endavant un sistema que s’ha aprofitat de la bona voluntat i professionalitat de totes i tots els seus professionals: Infermeres, TCAI’s, tècnics de laboratori, psicòlegs, metges, farmacèutics, personal d'administració, personal de serveis,... totes s’han acostumat a treballar sota una pressió assistencial insostenible i han normalitzat la falta de personal a costa de renunciar als seus drets laborals i acosta de la seva salut i de la població!

Per això dóna suport a la Vaga anunciada per part de Mesa sindical i de Metges de Catalunya: una vaga que parla de condicions laborals (no només salarials), però també de ràtios i càrrega assistencial. I això ens interpel·la de forma directa a les persones que som usuàries de la sanitat pública, i la CUP fa una crida a donar suport a aquesta vaga, que resultarà complicada per la perversió dels serveis mínims en un servei que ja està sota mínims.

En el cas d’educació, després d’anys també complexos per la cronificació de les retallades i per la COVID-19, que ha implicat un enorme sobreesforç, l’administració, lluny de reconèixer la tasca de treballadors i treballadores, decideix imposar mesures sense consens. A partir del febrer del 2022 es va encetar una veritable revolta educativa que ha aconseguit revertir algunes de les primeres retallades. No obstant això, hi ha encara un llarg camí per recórrer.