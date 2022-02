6.700 persones decideixen el guanyador de la 9a edició dels Premis Martí Gasull i Roig

Plataforma per la Llengua va tancar diumenge a la nit el termini per decidir qui ha de ser el guanyador de la novena edició dels Premis Martí Gasull i Roig. Els candidats finalistes són Ràdio Arrels, el diari DBalears i La Fageda i en la votació, que ha estat oberta a tothom durant un mes, hi han participat 6.748 persones, un 43,4% més que en l'edició de l'any passat.

El guanyador s'anunciarà dilluns 28 de febrer a les 19 h en una gala al Teatre Poliorama de Barcelona, en què també es lliurarà el Premi Especial del Jurat al pedagog Joaquim Arenas, en reconeixement de tota una vida lligada a la defensa del català. El jurat dels premis considera que és més important que mai reconèixer el paper de personalitats com ell, artífexs de la immersió lingüística, tenint en compte que el Tribunal Suprem ha ratificat la sentència que imposa un mínim del 25% d'hores lectives en castellà a les escoles.

Els socis de Plataforma per la Llengua encara tenen temps per sol·licitar les entrades per assistir presencialment a la gala, però per a qui vulgui seguir-la des de casa també ho podrà fer a través del canal de YouTube de l'entitat, que la retransmetrà en directe, o a través d'El 33, que l'emetrà en diferit, la mateixa nit, a les 22.40 h.

Enguany, el lliurament dels guardons s'estructurarà a partir d'una obra de teatre protagonitzada per tres amics que comparteixen pis i que han d'acollir la gala dels premis a casa seva. Titulada "S'ha acabat el bròquil", l'obra ja s'ha pogut veure en alguns festivals de teatre i s'adaptarà per a l'ocasió repassant en clau de comèdia alguns dels temes més actuals relacionats amb la llengua. El repartiment de l'obra l'integren els actors Martí Atance, Laia Solà i Marc Molins i el músic Lluís Margarit, Irieix, que també ha compost algunes cançons expressament per a la gala.

A més de l'obra de teatre, l'acte comptarà amb una actuació de Pau Alabajos i Lola Bañon, que oferiran en primícia un fragment del nou espectacle "El Tocadiscos de Joan Fuster" que s'estrenarà a València el 22 d'abril, en el marc del festival BarnaSants. La proposta vol retre homenatge a l'escriptor Joan Fuster, de qui enguany se celebra el centenari, a partir de la lectura d'algunes de les seves crítiques musicals i de la interpretació de les cançons analitzades per l'intel·lectual de Sueca.

Els Premis Martí Gasull i Roig

Els Premis Martí Gasull i Roig són una iniciativa de Plataforma per la Llengua per reconèixer la trajectòria i les accions de persones i d'entitats en la defensa i la promoció de la llengua catalana arreu del domini lingüístic o en l'àmbit internacional. Els guardons neixen el 2013 amb l'objectiu d'homenatjar la figura de Martí Gasull i Roig, un dels fundadors de l'entitat i un gran defensor de la llengua catalana, que va morir en una allau a l'Himàlaia el setembre de 2012. A títol pòstum, l'activista va rebre aquell mateix any la Creu de Sant Jordi que lliura la Generalitat de Catalunya i la Medalla d'Or al Mèrit Cultural de l'Ajuntament de Barcelona. Durant els gairebé dinou anys que va estar vinculat a Plataforma per la Llengua, va ser l'ànima ideològica i de dinamització de l'entitat i una de les seves cares més visibles. En aquest període l'ONG del català es va professionalitzar, va reinventar el seu discurs i va fer un salt endavant tant en projecció com en nombre de socis.