Oberta la convocatòria per presentar candidatures a la 9a edició dels Premis Martí Gasull en defensa de la llengua

termini per presentar les propostes de candidatures a la novena edició dels defensa i la promoció de la llengua catalana arreu dels territoris de parla catalana o en l'àmbit internacional.



La presentació de candidatures es pot fer a partir d'avui i fins al dimecres 22 de desembre i entre totes les propostes rebudes el jurat n'escollirà tres, que seran les que se sotmetran a la votació popular per decidir el guanyador del Premi Martí Gasull i Roig, dotat amb 3.000 euros i un guardó de reconeixement. L'entitat o la persona guanyadora s'anunciarà el dilluns 7 de març durant la gala de lliurament dels premis al Teatre Poliorama de Barcelona.



En aquesta gala també es lliurarà per cinquena vegada el guardó honorífic que distingeix una persona que s'hagi distingit per alguna actuació especial en favor del català durant aquest any o per una trajectòria acreditada en defensa de la llengua.



Els



En Premi Especial del Jurat, fins ara els distingits han estat els lingüistes Albert Jané i Josep Ruaix, la cantant Maria del Mar Bonet, la mestra i activista Maria Teresa Casals i l'escriptor Josep Vallverdú.



Com es pot presentar una candidatura?



Tothom qui ho vulgui pot fer-ho abans del 22 de desembre a través del formulari de la web dels Premis Martí Gasull, per correu electrònic a premismartigasull@plataforma-llengua.cat indicant "Premis Martí Gasull i Roig" a l'assumpte, o per correu postal a l'adreça de Plataforma per la Llengua (carrer de Sant Honorat, 7, 08002, Barcelona).



Per aconseguir que la proposta convenci el jurat i acabi guanyant la votació popular, cal exposar-ne la trajectòria i justificar-ne la importància i els mèrits.



El jurat



El Òscar Escuder, la presidenta de l'Ateneu Barcelonès, Isona Passola, el periodista de RAC1 Joan Maria Pou, el director d'El Punt Avui, Xevi Xirgo, l'exconsellera de Cultura del Govern de les Illes Balears, Fanny Tur, la directora de la Bressola, Eva Bertrana, l'escriptora Anna Moner, l'expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell i la mare de Martí Gasull, Pilar Roig.



Martí Gasull i Roig, fonamental a Plataforma per la Llengua



