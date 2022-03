Martí Gasull i Roig

Si encara fossis aquí, si sabessis com t'enyoram, Martí, estimat amic.

Si encara fossis aquí, recordaríem els temps de La Crida i de L'Esbarzer, de la feinada que hem fet tots plegats per avançar. Per dotar la nostra Cultura i de la nostra llengua dels instruments necessaris per viure amb plenitud en aquest segle XXI.

Recordaríem quan vàreu crear la Plataforma per la Llengua al mateix temps que nosaltres creàvem Els Joves per la Llengua.

I recordaríem les trobades d'entitats juvenils, predecessores del que és avui el Triangle Jove, on, per cert, vàrem conèixer n'Anna Gabriel, que avui, Martí, és a l'exili. Ella i altres líders independentistes, s'han hagut d'exiliar per haver donat la cara pel nostre alliberament col·lectiu. I en Jordi Sánchez, que també conegueres a La Crida i altres, com el president d'Òmnium, l'amic Jordi Cuixart, han patit presó per raons polítiques.

Estimat Martí, si encara fossis aquí, ens indignaríem junts pel fet que el català, a dia d'avui, i malgrat la feinada que hem fet des de la Plataforma i els viatges conjunts a Brussel·les, encara no és oficial a la Unió Europea.

Si encara fossis aquí, no caldria que t'expliqués, perquè ho sabries perfectament, que des de fa uns anys treballam amb un grup de companys i companyes en l'àmbit dels mitjans de comunicació. Amb l'Associació Ona Mediterrània, que vàrem fundar el 2013 i que des de 'any 2015 vàrem passar a gestionar el Diari de Balears.

El Diari refundat en català el 1996 per Pere Serra i dirigit admirablement per Miquel Serra durant gairebé 20 anys, 17 dels quals va sortir cada dia en paper.

Un diari que ha estat,i és, un referent a Mallorca i a les Illes Balears. Des del qual hem estat capaços de posar en l'agenda de l'actualitat informativa una realitat que fa massa anys que succeeix i que fa massa que els catalanoparlants hem patit amb resignació i silenci: les discriminacions i agressions que patim diàriament pel sol fet d'optar per usar la llengua catalana.

Des del dBalears hem fet d'altaveu de totes les iniciatives per potenciar la llengua catalana, de totes les iniciatives culturals fetes en la nostra llengua i hem denunciat amb rotunditat els incompliments dels polítics amb el procés de recuperació de la llengua catalana. I ho hem fet, mentre fèiem créixer el nombre de lectors.

Martí, per ventura ja m'he allargat massa, però si fossis aquí et diria que pots estar ben orgullós de la feinada que fan els teus companys de la Plataforma. I és clar, ja ho saps, del compromís exemplar del teu germà Bernat i dels teus pares, na Pilar i en Martí.

I encara que tu eres molt més diplomàtic que un servidor, sé que avui, si fossis aquí, proclamaries amb mi: «President, posi's les piles!» i «Presidents Puig i Aragonès, presidenta Armengol, posau-vos les piles i comprometeu-vos a culminar el procés de normalització total de la nostra llengua comuna».

I també sé que si fossis aquí avui cantaríem junts allò de... «Contra la guerra, insubmissió!» i cridaríem: «No a la guerra!»