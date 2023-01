Dret Civil valencià

Decidim demana que s'incloga la recuperació del Dret Civil valencià en la reforma constitucional

L’organització sobiranista recorda que tots els partits valencians, excepte Ciutadans i Vox, han reclamat la recuperació del Dret Civil propi i que, de fet, és una iniciativa inclosa en l’Estatut valencià de 2006.

Els sobiranistes reclamen coherència al PSOE i PP i demanen que la representació valenciana al Congrés espanyol d’aquests partits que prioritze els interessos valencians davant el centralisme espanyolista dels seus partits.

Decidim reclama que PSOE i PP deixen de maltractar els valencians i reclamen un nou finançament autonòmic i la condonació del deute il·legítim.

La plataforma considera que es tracta d’una mostra més de la incapacitat del Botànic, el govern valencià de coalició, de marcar agenda pròpia i fer prevaldre els interessos dels valencians.

La plataforma sobiranista Decidim reclama que PSOE i PP deixen de maltractar els valencians i facen possible recuperar el Dret Civil propi. Des de l’organització recorden que tots els partits valencians, excepte Ciutadans i Vox, han reclamat la recuperació del Dret Civil propi i denuncia que PP i PSOE canvien d’opinió a Madrid. “La situació no és ja, només, que no recuperen l’autogovern valencià en matèria de regulació de l’àmbit privat sinó que fan una reforma legal perquè no siga possible. Entenem que el canvi per dignificar les persones amb diversitat funcional dintre de la Constitució espanyola és molt important. Per això, la societat civil valenciana està molt agraïda amb la generositat de CERMI i el treball incansable de l'AVJ per fer possible que en aquesta reforma poguera ser reconegut el nostre Dret Civil. Aquesta traïció també és al seu treball. Per això, reclamem que la representació valenciana de socialistes i populars, juntament la de Podem i Compromís, que, com a mínim, no participen d'aquesta traïció”, assenyala Zahia Guidoum, coordinadora de Decidim. Per això, també demana “ coherència al PSOE i PP valencians i que siguen capaços de primar els interessos valencians davant el centralisme espanyolista dels seus propis partits”, tot i que també es mostren crítics amb “el silenci de Podem”.

El passat 30 de juny les Corts Valencianes van aprovar -amb el suport de PSOE, PP, Podem i Compromís -que representen més de les dues terceres parts dels valencians- una proposta no de llei que promovia l'Associació de Juristes Valencians (AJV) per recuperar l’autogovern en matèria de regulació de l’àmbit privat. El text aprovat reclama al congrés espanyol que es tramite la recuperació del Dret Civil a partir de la reforma de l’article quaranta-nou de la Constitució espanyola. De fet, la recuperació del Dret Civil valencià forma part de l’articulat de l’Estatut valencià aprovat en 2006 que va comptar amb el suport de socialistes i populars. Zahia Guidoum assenyala que aquesta situació “és una mostra més de la incapacitat del Botànic de marcar agenda pròpia i fer prevaldre els interessos dels valencians” en matèries com ara el finançament o la condonació del deute il·legítim.