Comunicat del Col·lectiu Guilleries (núm. 154)

La setmana passada, el magistrat de Barcelona, Francico Miralles, després d'una llarga investigació obstruïda i dificultada per la prevaricadora Fiscalia que depèn del govern "progressista" espanyol, ha ordenat seure al banc dels acusats 45 policies espanyols, popularment anomenats "piolins", per les indiciàriament criminals actuacions comeses contra votants del referèndum de l'1 d'octubre, constitutives en alguns casos de delictes greus com els de tortures i contra la integritat moral.

Els sindicats de la policia espanyola més ultres i curiosament més representatius, encapçalats pel braç policial de Vox, Jupol, han sortit en tromba a defensar el que ells qualifiquen d'"herois que només van fer la seva feina", ignorant que van incomplir el mandat judicial que habilitava la seva actuació, així com normes i principis bàsics d'actuació policial recollits a les seves espanyolíssimes lleis.

Malauradament, el que hauria de ser una bona notícia com que la Justícia (després de més de 5 anys) processi a uns energúmens amb uniforme al crit del "a por ellos", tots sabem que aquesta causa o bé quedarà arxivada en seu judicial o sinó acabarà amb un indult del govern espanyol de torn, perquè puguin seguir defensant el que els espanyols consideren com la seva Pàtria, i que no és la nostra.

Per altra banda, tenim un partit, ER, que en el seu Congrés Nacional d'aquest cap de setmana -amb una votació a la búlgara i amb un 'debat' que no admet discrepàncies amb la direcció- ha renunciat a defensar la legitimitat i vinculatorietat del referèndum de l'1-O -que ells mateixos van impulsar i aprovar- i ha acordat pactar (?) un nou referèndum amb l'estat espanyol amb dues infames concessions: 50% de participació mínima i 55% de Sí per donar validesa als resultats.

És a dir, a més d'apostar per un impossible (ni PSOE, ni PP, ni cap altre partit espanyol no pactarà mai el que entenen com la seva única sobirania), ofereix a l'unionisme la possibilitat real de boicotejar el plebiscit, simplement no participant-hi, o en el supòsit de guanyar el Sí per un 54´99% dels vots emesos, acceptant, de manera antidemocràtica, la submissió dels catalans vers un Estat que juga a la contra dels nostres interessos i voluntats com a nació lliure.

Per últim, aquest nou tripartit a l'ombra que tenim a Catalunya ha donat un pas més en la deriva regressiva de la televisió nacional de Catalunya, afegint a la vergonyant presència de l'idioma de l'estat ocupant, un atemptat als drets fonamentals, en aquest cas, a la llibertat d'expressió, reconeixent sense rubor la censura prèvia i acomiadant a un col·laborador del programa Zona Franca. No ens sembla forassenyat associar amb una creu gammada un partit que va donar suport al cop d'estat de Primo de Rivera, que ha comès crims d'estat o que ha dissolt un parlament democràtic i ha destituït un govern legítim. Tota la nostra solidaritat i suport pel Manel Vidal. Puta nit i Bona Espanya!

ELS MOSSOS D'ESQUADRA DEFENSAREM LES INSTITUCIONS CATALANES I VETLLAREM PER GARANTIR ELS DRETS I LES LLIBERTATS DELS NOSTRES CONCIUTADANS. TAMBÉ EXIGIM EL RETORN A CASA DELS EXILIATS, EL FINAL DE LA REPRESSIÓ DE L'ESTAT ESPANYOL, INCLOENT-HI L'ESPIONATGE IL·LEGAL, I LA CULMINACIÓ DE LA INDEPENDÈNCIA APROVADA PER LA MAJORIA DE LA CIUTADANIA.

Guilleries, 29 de gener de 2023