Val d'Aran

Aran Amasa i ER tanquen un acord per a les properes elccions

La formació aranesa Aran Amassa ha fet públic l’acord signat amb Esquerra republicana per concórrer sumant forces a les properes eleccions municipals del 28 de maig i assolir representació al consell Generau d’Aran.

D’aquesta manera, segueixen bastint el projecte d’Amassa a la Val d’Aran, teixint aliances i reforçant el nostre caràcter d’unió de les diverses opcions polítiques del nostre país que es veuen orfes d’un projecte d’esquerres i assembleari.

Aquest caràcter l’han fet manifest des del 2019, quan van presentar llistes a 4 municipis aranesos, aconseguint un representant a cada municipi. Aquests representants, com a portaveus de cada assemblea, han influït decisivament a les polítiques adoptades pels ajuntaments, han posat damunt de la taula les problemàtiques que ens afecten i han proposat solucions, moltes d’elles, que s’han acabat duent a terme.

L'acord acord és una oportunitat d’enfortir-nos, de tenir més estructura per ser presents arreu de la Val, de poder donar veu als aranesos i araneses, de ser amb tota la força a les institucions, i alhora fer sentir la veu i identitat del territori amb més força a la resta de Catalunya, consolidant-nos com alternativa real al PSC-UA.

La seva voluntat és i segueix sent molt clara; "volem revertir la situació bipartidista existent, obrir les portes del debat institucional i la participació política a les persones i actuar com a estímul per aconseguir un canvi real i profund a la vida del aranesos i araneses; els de sempre, els nouvinguts i els que vindran.

Reivindiquen més feminisme, més aranesa, més occitana. "Volem fer ara, les polítiques necessàries per no hipotecar el futur de la Val. Volem una nova manera de fer que valori els mèrits, que construeixi des de baix, que fugi de les medalles i les presses i

que aposti per la feina ben feta".