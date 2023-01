Moviment veïnal

150 signatures més contra el pàrquing de La Hispània

El dissabte 28, la regidora Mònica Pàmies i membres de la CUP van acompanyar el veïnat organitzat en un punt de recollida ubicat al Gegant Indi

El veïnat afectat per la construcció del pàrquing de La Hispània va recollir més de 150 signatures en contra del projecte. La regidora Mònica Pàmies i altres membres de l'Assemblea Local de la CUP van acompanyar el veïnat organitzat en la carpa informativa situada al costat del Gegant Indi.

"La CUP, sempre al costat del veïnat, estem exigint l’abandonament total del projecte. I volem seguir explicant-ho, per tal que a #LaHispània s’hi faci una zona verda. Per la bona salut del veïnat i de la ciutat", va sentenciar la regidora cupaire. D’altres membres de la CUP van acompanyar la regidora Mònica Pàmies; ha estat qui ha destapat tots els incompliments procedimentals i el perill ecològic i per a la salut que representen aquestes obres. “El nostre grup municipal és l’únic que s’hi ha oposat frontalment tant en l’àmbit polític com legal, on les denúncies segueixen el seu curs”, va recordar Pàmies.

La recollida va tenir lloc el matí del dissabte 28 de gener. Fons veïnals han assegurat que tenen intenció de fer més recollides de signatures els propers dies. “La CUP estem determinades a arribar fins al final per aturar un projecte que posa en perill tant la salut de les persones com l’estat del subsòl”, va declarar Pàmies.