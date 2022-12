Residus

La CUP de Reus descriu com protocol·lària la visita de l’Agència de Residus de Catalunya

La candidatura independentista entén que la visita a la zona de La Hispània és de “cortesia política” dins del mateix partit d’ERC

La regidora Mònica Pàmies ha valorat la visita de l’Agència de Residus de Catalunya a la zona del pàrquing de La Hispània com a “protocol·lària”. Pàmies ha lamentat que no es convidés la CUP a la visita i l’ha entès com a una qüestió de “cortesia política entre ERC a la Generalitat i ERC a l’Ajuntament”.





Pàmies ha recordat que va ser la CUP qui va denunciar i destapar públicament la contaminació del sòl on està projectat el pàrquing als antics terrenys de La Hispània. “El director de l'ARC no va fer referència al fet que la denúncia va ser de la CUP ni va dir res que el Govern municipal del seu partit tingués informació fa 2 anys i no en digués absolutament res”, ha criticat la cupaire. La regidora també ha subratllat negativament que el director no fes esment que l’ARC ha hagut de reclamar informació a la CUP perquè l'ajuntament no la hi ha facilitat.





“Confiem que el servei tècnic de l'ARC estiguin molt a sobre d'aquest procés, ja que es reconeix que hi ha contaminació greu del sòl i es reconeix que no hi ha cap actuació prevista sobre el tema”, ha expressat Pàmies. La regidora també ha subratllat que no està valorat el sobrecost per aplicació del protocol.





L’ecologista també ha posat èmfasi que “tot i seguir protocol, es posa en perill la salut del veïnat, perquè hi ha moviments de terres. hi haurà pols contaminada que hauran de gestionar les veïnes”. La cupaire ha recordat que no aposten per aquest pàrquing perquè no el consideren idoni ni pel lloc, ni per l'import ni per la salut del veïnat. “Seguirem al costant del veïnat, que reclama zona verda, cosa que faria guanyar qualitat de vida i que agilitzaria la construcció dels habitatges”, ha reblat Pàmies.