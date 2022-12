Crisi de preus

La CUP vol que l’Ajuntament de Reus actuï per neutralitzar els efectes de la crisi de preus

La CUP de Reus presenta, aquest mes de desembre, una moció que busca “neutralitzar” els efectes de la crisi de preus”. La formació demana a l’Ajuntament que actuï per tal de posar-se al costat de les famílies més vulnerables.





“Cal que l’Ajuntament de Reus garanteixi recursos econòmics suficients a les partides destinades a prestacions i ajuts de caire social per tal que cap persona o família que entra dins els paràmetres establerts, en quedi fora”, demana Edgar Fernández. El cupaire també posa damunt de la taula revisar i actualitzar les bases d'accés dels diferents programes, ajuts i prestacions socials, “per tal de fer front a la greu situació actual, marcada per l’escalada de preus”.





Les anticapitalistes també demanen que l’Ajuntament de Reus reclami la condonació del deute per part de les empreses subministradores (inclosa Aigües de Reus), acumulat per les persones/famílies protegides per la Llei 24/2015, i que el consistori es posi a disposició de les persones/famílies que necessitin realitzar tràmits o reclamacions en aquest aspecte. Fernández subratlla, finalment, la necessitat de donar compliment als acords aprovats durant aquest mandat que fan referència a subministraments energètics.





Per a la CUP, el capitalisme descontrolat, basat en la sobreproducció i en el funcionament econòmic independitzat de les necessitats de les poblacions i de les limitacions de l’ecosistema, està arribant a un punt de col·lapse. Les anticapitalistes han ubicat que la conjuntura actual del context bèl·lic simplement ha aguditzat una tendència que ja havia començat feia temps: l’encariment de l’energia “perquè no hi ha prou recursos per mantenir els ritmes de vida i de producció d’Occident”.





Fernández ha recordat crisi econòmiques anteriors i com sempre s’han aplicat mesures que van en contra de la classe treballadora: “els preus s’acaben estabilitzant a l’alça”. El cupaire ha denunciat que aquesta crisi de preus “s’acabi convertint en una nova estafa i en un negoci rodó pels quatre més rics a costa de la precarietat de l’àmplia majoria treballadora”.





El regidor ha brandat la vigència de la llei 24/2015, sobre emergència habitacional i pobresa energètica, perquè l’Ajuntament actuï en favor de la majoria treballadora. “Les administracions locals han d’entendre la lluita per la condonació del deute per part de les companyies subministradores com una reivindicació prioritària”, ha sintetitzat Fernández.