Canvi climàtica

La CUP vol que l’Ajuntament declari Reus “Ciutat Verda” l’any 2023

La CUP ha presentat una moció per tal que l’Ajuntament declari Reus “Ciutat Verda” l’any 2023. Mònica Pàmies ha defensat la presentació de la moció per tal de forçar un “canvi de rumb” al govern municipal: “no parem de presentar mocions ecologistes i el Govern hi va a la contra”.





La cupaire ha denunciat que l’Ajuntament se suma a totes les declaracions internacionals i medi ambientals però que després no n’aplica cap dels acords. “No fan res per a fer una ciutat més verda i ecologista”, ha lamentat Pàmies. L’ecologista ha criticat que no s’estigui prenent cap mesura en contra de l'emergència climàtica. “Per això, hi insistim amb una altra moció, que és una proposta europea”, s’ha escudat Pàmies.





La formació vol que l’Ajuntament declari Reus ‘Ciutat Verda’ l‘any vinent, “una proposta que es basa en l’autoorganització dels barris de la ciutat, anomenats ecobarris, perquè és qui millor ho coneix”, ha exposat Pàmies. La proposta inclou 3 acords, el primer dels quals és, precisament, declarar “Reus, ciutat verda” l’any 2023 i generar diferents accions pedagògiques, informatives i de conscienciació entorn l’ecologisme i un model social sostenible i respectuós amb el medi ambient. El segon acord és facilitar models, informació de sistemes, possibilitats i opció d’accions als barris de la ciutat, veient les necessitats i prioritats de cada zona, per a assolir l’objectiu de ser un ecobarri. Finalment, es proposa posar a disposició de cada barri els recursos necessaris perquè aconsegueixin els seus propòsits per a un bé comú, sostenible i solidari.





“S’aproven mocions, fins i tot per unanimitat, però després no s'apliquen: això va en contra de la qualitat de vida del veïnat”, ha denunciat Pàmies. La cupaire ha denunciat que es fan accions aïllades o processos participatius que no s’escolten, com el cas del Carrilet, “si no encaixen amb el seu model de places dures”. L’ecologista ha ridiculitzat que el Govern no faci noves zones verdes però que vulgui treure rèdit de l’arranjament del Passeig de la Boca de la Mania, “que van inaugurar molts cops”, però que no s’hi va guanyar zona verda perquè ja ho era. “Tots els espais no urbanitzats s’han de prioritzar com a zona verda, cosa que el Govern no fa”, ha reblat Pàmies.