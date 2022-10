Lluita institucional

La CUP Reus denuncia el greu risc ambiental del pàrquing de La Hispània

«Cal aturar les tasques del pàrquing de La Hispània», ha sentenciat Mònica Pàmies. La regidora de la CUP ha denunciat que el projecte urbanístic conté un alt risc per a la salut del veïnat. «Hi ha informes medi ambientals desfavorables a l’execució del projecte», ha exposat la regidora ecologista. La cupaire ha criticat que l’Ajuntament no faci res davant d’uns informes que, malgrat no ser vinculants, sinó consultius, són «prou greus» com per actuar. «Fins i tot Transports Metropolitans de Tarragona n’ha emès un informe negat», ha reblat el regidor Edgar Fernández.

«Si el govern no actua, naltros sí que en farem denúncia a la Generalitat», ha asseverat Pàmies. La regidora ha defensat el posicionament tot posant al centre la salut del veïnat de l’entorn de La Hispània i ha sostingut els arguments amb informes d’experts. «No tenen en compte els informes de les mateixes empreses contractades», s’ha escandalitzat Pàmies, que ha denunciat que l’Ajuntament amaga les dades de contaminació de la zona S4.

Les indicacions de fonts expertes confirmen que cal aturar l’obra i activar un protocol consistent en cinc passos. En primer lloc, la comunicació a la Generalitat de l’existència d’un punt negre de contaminació en aquesta zona; en segon lloc, un estudi addicional d'aquesta zona per delimitar-ne l'abast total, ja que «és molt probable que la mina d'aigua escampi contaminació»; en tercer lloc, cal fer un projecte de descontaminació per part d’una empresa especialitzada, que inclou seguretat específica per a les treballadores i per al veïnat, en quart lloc l'execució del projecte i un tractament especial dels residus; i finalment, un estudi posterior de verificació de descontaminació.

La cupaire ha assenyalat que els resultats de la zona S4 vinculen directament la contaminació amb restes de bateria d’automòbils, objecte de treball de l’empresa que hi havia anteriorment. Hi ha dades de la presència de plom que passen de valors de 20 a superiors a 800; «la gent amb qui treballem són experts i empreses subcontractades», ha destacat la regidora. «La responsabilitat és de l'antiga Hispània; si l'ajuntament ho sap, ho ha de posar en coneixement de la Generalitat i, si convé, posar denúncia», ha explicat Pàmies.

Tant Pàmies com Fernández es plantegen si hi ha prevaricació per part de l’Ajuntament en cas que fossin coneixedors de la situació i no prenguessin mesures al respecte. «Naltros ho hem posat sistemàticament en comissions informatives, però som l’únic grup municipal que hi ha votat en contra», ha afirmat Pàmies, que n’ha denunciat la tramitació exprés, feta en comissió informativa extraordinària el dilluns 3 d’octubre. La formació anticapitalista ha apuntat directament contra Teresa Pallarès, com a cap visible del projecte de cara al seu projecte d’alcaldable, però també contra Marina Berasategui, regidora d’Urbanisme, Carles Prats, regidor d’empresa i Ocupació, i Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient. «Tots ells estan avalant aquest projecte», ha sentenciat Pàmies.

La CUP s’ha mostrat «totalment contrària» a fer un altre pàrquing i més en zona de baixes emissions. La formació ecologista ha recalcat que, fins i tot quan els pàrquings actuals estan al màxim d’ocupació, hi ha 1000 places buides. «No calen més places», han conclòs.

Pàmies i Fernández han bombardejat el Govern municipal a preguntes: «Qui pagarà tot aquest sobrecost? Per què l'Ajuntament no ha fet denúncia?». Pàmies ha subratllat que la normativa dicta que si en sobrecost supera 50% el pressupost, es descarta fer el projecte. «Tant Secretaria com Intervenció han tingut prou temps per actuar. Ara els preguntarem què pensen fer. En funció de la resposta, actuarem naltros», ha reblat la CUP.