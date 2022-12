Aposta per un consum conscient, sostenible, ètic, local i lliure de sexisme i violències

Amb les festes nadalenques torna una altra pandèmia estacional. Una altra malaltia encomanadissa del capitalisme que es manifesta en un desig irrefrenable de comprar objectes, molts d’ells inútils i inapropiats. Però aquesta pandèmia té cura: comprar de manera conscient, fent ús d’una de les eines més importants que tenim com a veïns. Però què vol dir comprar de manera conscient?

- Només allò que necessitem, perquè el consumisme irracional també afecta la sostenibilitat del planeta. I és que ser responsables amb el medi ambient no només significa reciclar o reutilitzar, sinó també reduir.

- Productes que estiguin fets de manera ètica. Indústries com per exemple la de la moda són, a dia d’avui, de les més contaminants del planeta, a banda de les constants violacions dels drets laborals que perpetren algunes d’aquestes grans cadenes. Comprar de manera ètica és fomentar aquelles produccions socials i compromeses amb l’entorn, que fomentin una producció local i que es relacionin de manera directa amb el desenvolupament territorial integral.

- Al costat de casa. A part de l’impacte ecològic que causa exportar productes des de l’altra punta del món, volem carrers i ciutats vius. I això vol dir, també, apostar per aquells que hi treballen. El comerç local és una de les eines més importants que tenim per teixir comunitat i crear vincles, per fer que pobles i ciutats siguin espais vius i no només aparadors o pessebres. Comprar amb consciència també vol dir apostar per un model de vida i de ciutat concret, actiu i ple de vida els 365 dies de l’any.

- Lluitar contra els estereotips i la violència. Comprar de manera conscient també vol dir tenir clar què és allò que regalem. És per aquest motiu que, enguany, des de la regidoria de Feminisme i LGTBI, repetim la campanya iniciada el 2021, sobre sensibilització al voltant de les joguines i de la reproducció i perpetuació del sexisme que fomenten.

Ja sigui per l’inconscient sexista o per influència de la publicitat, triem jocs i joguines que repeteixen tasques i activitats que se’ns han assignat com a homes o com a dones. Cal entendre, però, que el gènere és una construcció social del patriarcat, una estructura que ens imposa la dicotomia de ser homes o ser dones, sense cap mena de dissidència possible. Una estructura que s’imposa en tots els àmbits de la nostra vida i des de petits, fent de les joguines i del joc una manera de repetir i replicar aquesta estructura patriarcal binària.

Cal alertar d’aquest espiral perillós perquè el jugar és la manera que tenen els infants d’aprendre i conèixer el món. Els jocs i les joguines els ajuden a imaginar el seu futur i a construir les seves expectatives i valors. Per això és important treballar perquè els rols que assumeixen nenes i nens quan juguen no siguin sexistes ni discriminatoris. I també volem incidir en la importància d’optar per joguines que reflecteixin la diversitat que ens trobem a la societat, potenciant sentiments i afectes en els infants, i fomentar els jocs on puguin aprendre a cooperar i respectar-se, evitant les joguines violentes i individualistes.