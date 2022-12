LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP-AMUNT defensa a Palamós la conservació del litoral i la creació del Parc Natural dels Sistemes dels Canyons de la Costa Brava

Des de Palamós, la CUP-AMUNT amb representació del diputat al Parlament Dani Cornellà, la diputada a la Diputació de Girona Marta Guillaumes, l’edil Roser Huete i el nou candidat Alexan Weltz per la CUP Palamós van reivindicar el compliment dels acords aprovats al passat mes de juliol al Parlament de Catalunya, promoguts per una moció presentada per la CUP en defensa del medi litoral. Es va aprovar la creació del Conservatori del Litoral i fer efectiva la protecció del 30% de la superfície marina del mar mediterrani a Catalunya, entre altres. Així mateix, reclamen la creació del Parc Nacional dels Sistemes dels Canyons de la Costa Brava, proposta presentada com a moció a la Diputació de Girona que va ser rebutjada per Junts, ERC i PSC.



Segons paraules del candidat Alex Weltz “hi ha eines que s’han de desenvolupar com el Conservatori del Litoral per protegir espais d’interès paissatgístic i no afavorir els interessos privats que només volen construir i especular amb edificacions arran de mar ”.



En la visita a Palamós, Cornellà també va lamentar que el govern local hagi autoritzat un tercer bloc de la urbanització de la Pineda d’en Gori, mentre els altres dos continuen pendents de les denúncies presentades al jutjat. Segons el Diputat, si el Conservatori del Litoral ja estigués en marxa, podria haver intervingut per preservar els terrenys.



Els quatre representats critiquen el suport de Junts, ERC i PSC en els ens supramunicipals com el Parlament o les Diputacions als projectes d’energia eòlica marina que es troben unes milles nàutiques més al nord, davant de la badia de Roses, i

van qualificar d’“hipocresia” que edils d’aquestes formacions hi votin en contra en els plens municipals del territori afectat.