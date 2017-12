IV EsCUPdellada Popular contra la Constitució Espanyola al passeig del Mar de Palamós

La Candidatura d’Unitat Popular de Palamós i Sant Joan organitza demà, coincidint amb el dia de la Constitució, la quarta edició de l’EsCUPdellada Popular. A partir de quarts de dues, al passeig del Mar, se servirà gratuïtament escudella i carn d’olla, per bé que cal fer una reserva prèvia per poder assegurar un plat per a tothom. És un acte reivindicatiu, aquest any a favor de l’alliberament dels presos i en defensa de la república catalana.

En aquesta ocasió, l'EsCUPdellada se situa dins el calendari de la campanya electoral de les eleccions al Parlament del dia 21 de desembre. Per això l'acte comptarà amb la presència de Dani Cornellà i Sylvia Barragan, candidats de la CUP en aquests comicis. L'EsCUPdellada Popular arriba a la seva quarta edició. Joan Bohigas, regidor de la CUP a l'Ajuntament de Palamós.