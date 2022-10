COMUNICACIÓ

Des d'una adreça IP del Ministerio de Defensa s'exigeix que Viquipèdia denomini Catalunya com a 'Comunidad autonoma' i no com a 'país'

Segons informa el perfil de Twitter SpainGovedits avui des d'una adreça IP del Ministerio de Defensa s'ha editat anònimament 'Discussió:Catalunya' escrivint la frase "DEJAR DE PONER QUE CATALUÑA ES UN PAIS, DAIS VERGUENZA AJENA, CATALUÑA ES UNA COMUNIDAD AUTONOMA DE ESPAÑA POR MUCHO QUE OS MOLESTE GESTORES CATALANES DE WIKIPEDIA"