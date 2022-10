COMUNiCACIÓ

S'edita un article de Viquipèdia des d'una adreça IP del Ministerio de Defensa canviant 'Los franquistas' per 'Las tropas nacionales'

El perfil de Twitter SpainGovedits que va descobrir fa un parell de mesos que des d'una adreça IP del Ministeri de Defensa espanyol s'estava editant l’entrada d’Alcarràs a la Viquipèdia (poc després que es fes públic que el film de Carla Simón optava a la ‘Millor pel·lícula internacional’ als Oscars es van esborrar les referències a les càrregues de l'1 d'octubre del 2017 al municipi) ha fet diversos tweets on es comprova que se segueixen editant articles de Viquipèdia des d'adreces IP del Ministerio de Defensa.

Fa tres setmanes hi va haver quatre canvis a articles de Wikipedia en castellà relacionats amb la Segona República espanyola que es van modificar des d'un adreça IP del Ministerio de Defensa, fa una setmana es va editar un article sobre la Guerra Civil i fa dos dies des d'una adreça IP del Ministerio de Defensa es va realitzar el canvi a l'article de Wikipedia en castellà 'Batalla de Valsequillo' canviant 'Los franquistas' per 'Las tropas nacionales'. Avui dijous dia 27 l'article 'Batalla de Valsequillo' s'ha tornat a editar i es pot tornar a llegit 'Los franquistas'.

@SpainGovedits ha ressenyat més de 6.000 edicions d'articles de Viquipèdia des d'adreces IP depenents del govern espanyol. Abunden les edicions fetes des de les xarxes del Ministerio de Defensa (la IP no només es correspon amb la seu ministerial, sinó que engloba totes les instal·lacions i casernes que en depenen).

Moltes de les edicions des d'adreces IP depenents del govern espanyol són d'articles relacionats amb l'independentisme i Catalunya. A més a més dels citat ('Alcarràs') s'han produït les següents edicions:

-Carmen Lamela: A l'article de la jutgessa que va dictar presó provisional pels presos polítics independentistes, es va canviar una referència sobre els “membres no exiliats” pels “membres no fugats”.

-Batalla de Montjuïc de 1641: Es va canviar el terme 'catalans' per 'sublevats'.

-Independentisme català: Es modifiquen topònims com 'Girona' per substituir-los per 'Gerona'.

-Comissària General Territorial: A l'entrada sobre aquesta comissaria dels Mossos d'Esquadra, escrita en català, es va canviar el terme “país” per “comunitat”. Això passa també a l'entrada dedicada a la Divisió de Trànsit.