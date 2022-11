Lluita sindical

El 7è Congrés Nacional de la Intersindical planteja 57 propostes per consolidar i fer avançar el sindicat independentista i de classe

Aquest dissabte 12 de novembre s’ha dut a terme el 7è Congrés Nacional de La Intersindical on ha estat escollit l’equip que encapçalen Núria Ferrandis i Sergi Perelló.

Durant el congrés ha estat aprovada la ponència que amb el títol ‘Recuperar la iniciativa per conquerir tots els drets’ planteja 57 propostes per consolidar i fer avançar el sindicat independentista i de classe.

La ponència aprovada es marca l’objectiu de fer les passes per esdevenir en una eina útil i eficaç pel conjunt de les majories treballadores del país per mitjà de la força de l’afiliació als centres laborals, la formació i la mobilització, i que permeti confrontar les contínues pèrdues de drets sociolaborals que les reformes laborals aprovades per l’Estat espanyol han agreujat.

La Intersindical considera fonamental posar les bases d’un model sindical que recuperi i guanyi drets i que trenqui amb 40 anys de renúncies. Per això posa en relleu la creació d’una caixa de resistència per afrontar amb garanties els conflictes laborals a les empreses.

La Intersindical continua reivindicant un model productiu divers i sostenible i un sistema de protecció social fort, amb la reducció de la jornada laboral amb el mateix sou i un salari mínim adaptat a la realitat socioeconòmica de Catalunya com a mesures per garantir la cohesió i el benestar de la majoria de la població.

Així mateix, ha posat en relleu la defensa d’un habitatge digne per tothom, el català com a llengua vehicular, unes pensions plenament públiques, un transport digne i de qualitat i el compromís ferm contra el feixisme i el racisme.

Durant el congrés s’han aprovat 3 resolucions; la primera pels drets dels pobles i les persones migrades, la segona per l’avenç en les polítiques feministes i la tercera per bastir un model socioeconòmic mundial per a les persones que faci front al canvi climàtic de manera efectiva.

La Intersindical ha refermat el seu compromís independentista davant d’un Estat que impedeix al poble de Catalunya poder bastir un futur realment just i lliure en forma de República Catalana.

El Congrés de La Intersindical ha escollit les següents persones com a membres del Secretariat Nacional:

Sergi Perelló Miró – Secretari General

Nuria Ferrandis i Umbon – Secretària General Adjunta i d’Acció sindical

Marc Faustino i Vidal – Secretari d’Acció sindical

David Hernandez Teixidó – Secretari d’Organització

Ester Rocabayera Jordan – Secretària Feminista

Antoni Veciana Ribes – Secretari d’Acció social i Llengua

Anna Paya Llinas – Secretària de Formació

Laura Perez Perez – Secretària de Moviments Socials

Anna Pagès i Pardo – Secretària d’Afiliació i Polítiques de gènere

Maria Teixidor i Màrquez – Secretària de Coordinació territorial

Dani Gòmez Loren – Secretari de Negociació col·lectiva

Ferran Coll i Sol – Secretari de Solidaritat i Relacions internacionals

Pau Cruz i Trullas – Secretari de Joventut

Ferran Dotras Camps – Secretari de Comunicació i Eleccions sindicals