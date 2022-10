Corrupció

La CUP Reus considera una victòria que la peça 8 del cas innova arribi a judici

La Candidatura d'Unitat Popular de Reus desitja, que onze anys després de la denúncia del cas, es faci justícia

Avui dilluns 3 d’octubre de 2022 comença el judici de la PEÇA 8 del Cas INNOVA. Aquesta peça és la que relaciona Jorge Raúl Batesteza i l’ex-alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, amb una fragmentació de contractes fraudulenta per la construcció del CAP Vila-seca quan aquest últim encara n’era alcalde. Tal com explica la portaveu cupaire Marta Llorens, “Poblet va contractar Batesteza amb les obres del CAP ja en marxa. Aquest últim va presentar un sol projecte fragmentat en cinc contractes per tal de facilitar-ne l’adjudicació i va utilitzar les seves influències, donat que era cap d'infraestructures del CatSalut i, Ester Ventura, esposa de Poblet, la directora financera d'Innova.”

Segons els anticapitalistes, no es pot parlar d’un judici d’un fet aïllat, sinó que “estem davant d’un dels casos de corrupció més importants des de fa temps”. Llorens explica que “aquests dies tindrem l’oportunitat d'enfrontar-nos a diferents personatges que formen part d’una màfia que ha espoliat la sanitat pública des de fa anys”. La portaveu cupaire desgrana que dins d'aquesta peça, ho demostren les següents “pràctiques mafioses: en el seu moment, Poblet no va dubtar a utilitzar el seu poder com a cacic, que amb la complicitat de la fiscalia, va arrancar la instrucció del Cas INNOVA per anar a Tarragona i desvincular-se’n”. Llorens afegeix que “també hem vist com Batesteza, fins i tot ha pagat suborns a partits polítics en països americans per aconseguir contractes. Diríem que ‘fer un Laura Borràs’ no és gaire original ja que ve de l’antiga Convergència”, conclou.

La Candidatura d’Unitat Popular sempre ha lamentat que les parts implicades en el Cas INNOVA, tal com l’Ajuntament de Vila-seca en aquesta peça com l’Ajuntament de Reus en altres, s’hagin desvinculat del procés i no hagin mostrat proactivitat a l’hora de col.laborar en la investigació. La portaveu cupaire manifesta que “sabem que l’Ajuntament de Vila-seca, principal afectat, no s'ha interessat en recuperar els diners malversats. Sabem que estem sols com acusació popular en aquest judici. Esperem tenir el suport de la fiscalia en la resta de peces malgrat que l’Ajuntament de Reus no hi sigui. Però també sabem que si estem davant d’un judici d’un cas de corrupció d’aquesta envergadura és que ja hem guanyat i és una victòria”, ha reblat Llorens.