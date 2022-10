Obrees

La CUP demana que s’aturi tot moviment als terrenys del pàrquing de La Hispània

La CUP de Reus demana a l’Ajuntament que s’aturi qualsevol moviment que signifiqui un inici en les obres de construcció del pàrquing de La Hispània. La formació ecologista denuncia que el Govern municipal tenia coneixement de la contaminació dels terrenys des de l’any 2020 i que no ha fet res del que exigeix la normativa en aquests casos.

«L’Ajuntament ha negligit en totes les seves responsabilitats», ha assenyalat Mònica Pàmies. La regidora cupaire ha assenyalat que la primera d’aquestes era informar l’Agència de Residus de Catalunya de la contaminació dels terrenys. Els anticapitalistes demanen al ple municipal que s’informi el veïnat de tots els detalls del sector S4 així com del Pla de descontaminació i del protocol que cal executar. L’ecologista ha informat que ja han presentat una instància dirigida a Secretaria i Intervenció de l’Ajuntament, elaborada per un advocat mediambientalista. «Hi hem adjuntat els informes que recomanen la no construcció del pàrquing i on es diu que els propietaris, és a dir, l’Ajuntament, estan obligats a descontaminar la zona», ha exposat Pàmies.

La formació ecologista demana també que s’apliqui el protocol dels cinc passos de descontaminació del sòl sota tutela de l’ARC. Pàmies ha anunciat que l’ARC ha acceptat a tràmit la denúncia que la CUP va interposar la setmana passada. Finalment, els ecologistes demanen que l’Ajuntament abandoni la idea de la construcció del pàrquing soterrat i aprofiti aquest espai en superfície per ubicar una zona verda arbrada, «tan necessària dins el tomb de ravals de la nostra ciutat», ha conclòs la regidora. La formació cupaire ha resumit que, en cas que no prosperi la moció, la instància presentada també pot aturar l’obra.

La CUP ha fet aquestes declaracions des dels mateixos terrenys on està projectat el pàrquing de La Hispània, als quals han penjat cartells informatius de ‘zona contaminada’. «Sempre hem dit que la salut del veïnat i de les treballadores és una línia vermella per a naltros», ha subratllat Pàmies. La regidora ha informat que, a part dels cartells i fulls volants que s’han deixat i penjat a la zona afectada, ahir també van repartir-ne a les bústies del veïnat. «Estem fent el que l’Ajuntament no ha volgut fer en més de 2 anys: informar-ne a tothom», ha etzibat.

Pàmies ha subratllat que cal activar tots els mecanismes per aturar un projecte greument perillós. «Amb els cartells i fulls volants, fem acció informativa; amb el precinte i les pintades, fem una acció de denúncia in situ; amb la denúncia presentada a l’ARC i la instància presentada a Secretaria i Intervenció de l’Ajuntament, actuem per la via administrativa; i amb la moció que presentem demà, actuem per la via política», ha sintetitzat. La regidora ha criticat que hi ha tant motius ecològics com econòmics per no tirar endavant el projecte. «És un pressupost de més d’11 milions d’euros que es pot veure disparat per les feines de descontaminació necessàries», ha denunciat.

«És una mostra més d’un Govern que va a la deriva», ha etzibat Marta Llorens. La portaveu de la CUP ha denunciat que l’Ajuntament no actuï d’ofici quan es tracta de preservar la salut pública del veïnat. «No hi ha connexió entre les tres regidories (de Junts, ERC i Ara Reus) i aquí cap regidor ni tan sols ha obert boca, tot i tenir la mateixa informació que nosaltres», ha reblat. «El regidor de Medi Ambient (d'Ara Reus), Daniel Rubio, ha estat una estàtua, no ha fet cap Intervenció ni comentari en les comissions informatives. Hauria de donar explicacions o presentar la seva dimissió», ha conclòs Pàmies.