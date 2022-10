COMUNICACIÖ

Segueixen editant articles de Viquipèdia des d'adreces IP del Ministerio de Defensa, ara sobre la Guerra Civil

El perfil de Twitter SpainGovedits que va descobrir fa poques setmanes que des d'una adreça IP del Ministerio de Defensa espanyol s'estava editant l’entrada d’Alcarràs a la Viquipèdia (poc després que es fes públic que el film de Carla Simón optava a la ‘Millor pel·lícula internacional’ als Oscars es van esborrar les referències a les càrregues de l'1 d'octubre del 2017 al municipi) ha fet un tweet on es comprova que se segueixen editant articles de Viquipèdia des d'adreces IP del Ministerio de Defensa (fa dues setmanes també es van editar articles sobre la Segona República des d'una adreça IP del Ministerio de Defensa).

En aquesta ocasió hi ha canvis a un article de Wikipedia en castellà relacionat amb la Guerra Civil (concretament l'article "Segismundo Casado") que s'han modificat des d'un adreça IP del Ministerio de Defensa:

La versió original de l'article era: "El [[5 de marzo]] de 1939 Casado, bajo el falso pretexto de que el presidente Negrín estaba planeando la toma del poder por el [[PCE]], condujo un [[golpe de Estado]] contra el gobierno republicano, contando con el apoyo de los partidos republicanos, de la facción "antinegrinista" del [[Partido Socialista Obrero Español]], liderada por [[Julián Besteiro]], de los desilusionados líderes [[anarquista]]s, así como de los jefes no comunistas del [[Ejército Popular Republicano]]." que s'ha canviat per "El [[5 de marzo]] de 1939 Casado, debido al intento del presidente Negrín de asaltar el poder con el [[PCE]], condujo un [[golpe de Estado]] contra los negristas y comunistas, contando con el apoyo de los partidos republicanos, de la facción "antinegrinista" del [[Partido Socialista Obrero Español]], liderada por [[Julián Besteiro]], de los desengañados líderes [[anarquista]]s, así como de la mayoría de jefes (no comunistas) del [[Ejército Popular Republicano]].".