9 d'Octubre

Diada reivindicativa al País Valencià per assolir les sobiranies com a poble

Reclamant un finançament just, més autogovern, normalització lingüítica, polítiques socials i acabar amb la impunitat dels grups feixistes. També s'ha exigit la reciprocitat efectiva entre els canals de televisió pública dels territoris de parla catalana.

Milers persones s'han manifestat pels carrers de la ciutat de València seguint tres convocatòries, la de la Comissió de 9 d'Octubre que ha començat cap a les 18h a la plaça de Sant Agustí. L'altre, de moviments populars i la tercera, sota el lema "Per la terra i contra el feixisme!" on hi participava la CUP. Aquestes dues que han començat a les 16.30h, han coincidit a la sortida de la convocada per la Comissió. La marxa en que participava la CUP i que sortia la plaça de Benimaclet ha tingut problemes amb la Policia Nacional espanyola, ja que ha identificat i escorcollat alguns manifestants.

La manifestació que ha acabat amb l'ofrena a l'estàtua del rei Jaume I, a la plaça d'Alfons el Magnànim ha estat seguida per centenars de policies espanyols anti-avalots. En aquest indret el secretari d'Acció Cultural, Toni Gisbert ha llegit un llarg manifest que previament havia estat signat per les organitzacions i entitats que formen par la Comissió 9 d'Octubre.

El manifest de la Comissió remarca "el context de l’augment de les tendències recentralitzadores per part de les forces polítiques de l’Estat espanyol, tant pel que fa a la negativa a considerar qualsevol reforma territorial i financera, com a les formes cada vegada més agressives i excloents. En aquest sentit, ha destacat els següents fets:

- La persistent negativa a presentar una proposta de finançament just que pose fi a la discriminació econòmica que patim el poble valencià, la qual cosa afecta al benestar i el nivell de vida del conjunt de valencians i valencianes.

-La judicialització de molts dels acords del Consell, particularment en allò referent als drets lingüístics i a l’oficialitat del valencià, que és constantment rebaixada per sentències judicials menystenidores de la igualtat lingüística i de la condició de llengua oficial del valencià.

-L’agressió de fet a l’autogovern del poble valencià tot aprofitant l’emergència de la pandèmia de Covid-19, amb la centralització de les decisions, tot i que la sanitat és una competència transferida i per tant responsabilitat del Consell.

-La presentació d’un projecte de llei de l’audiovisual que discrimina la llengua catalana i totes les llengües no castellanes de l’Estat, fins a tal punt que només ser presentat ha estat retirat pel mateix Govern espanyol, conscient del rebuig que la proposta plantejava".

El text també demana al president Ximo Puig que "d’una vegada signe els corresponents convenis que facen realitat la reciprocitat d’À Punt, TV3 i IB3, i l’entrada en l’Institut Ramon Llull: tant una cosa com l’altra depenen exclusivament de la decisió del president, i 6 anys després el retard en el doble incompliment no té cap justificació".

El manifest recull la pròxima obertura de judici oral als agressors a la manifestació del 9 d’Octubre de 2017. En aquest moment, ja s’han presentat els escrits de totes les acusacions, i estan acabant-se de presentar els escrits de les defenses; en el moment que els escrits estiguen ja presentats, es fixarà data d’inici de judici oral, que, per tant, s’espera aviat.

