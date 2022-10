9 d'Octubre

Decidim participarà un any més en els actes de la Diada del País Valencià

Decidim participarà un any més en els actes de la Diada nacional del País Valencià, a la celebració del Secretariat Ampliat de Decidim s’unirà la celebració d’un dinar de germanor, amb presència de la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu i la presidència de l’ASM, per acabar en un acte polític amb on intervindrà també Beatriu Cardona de Intersindical Valenciana per a seguidament anar plegats a la manifestació, on la Plataforma participarà amb pancarta pròpia.

Decidim considera de vital importància la participació en aquest 9 d’octubre, ja que estem al mig d'una batalla on, o es donaran les condicions per continuar treballant pel projecte d'un País Valencià sobirà, o en el cas contrari, viurem un embat regionalista i de, cada vegada, major espanyolització del nostre País.

Zahia Guidoum, Coordinadora de l’entitat ha declarat:

“Durant aquests 8 anys de Botànic, abandonar el carrer ha sigut l'errada més gran estratègica que ha tingut el govern però també bona part de la societat civil.

Des de Decidim, sempre s’ha defensat que per fer els canvis profunds que la nostra societat necessita, calia treballar conjuntament al carrer i les institucions. Això no ha sigut així, i ara ens trobem a les portes que torne l'extrema dreta a les institucions valencianes, amb tot el que allò significa.

Per això, cal, ara més que mai eixir al carrer i demostrar que, independentment del que passe en les institucions, som un poble unit, alegre i combatiu , que lluita i lluitarà pel nostre País Valencià”

Finalment, l’entitat fa una crida a la participació en la manifestació, i al seu acte polític que tindrà lloc a les 16h al Teatre El Micalet de València.