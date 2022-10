Plataforma per la Llengua celebra la II Trobada de socis i voluntaris a València en la diada del 9 d'Octubre

Plataforma per la Llengua celebrarà la II Trobada de socis i voluntariat el proper diumenge 9 d'octubre, diada del País Valencià, a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània (carrer Sant Ferran, 12) de València. Les jornades 'Activa't per la llengua' tindran una xarrada sobre assertivitat lingüística impartida pel psicòleg Ferran Suay, un dinar de germanor i la participació en la manifestació convocada per la Comissió 9 d'Octubre. Qui vulga participar en la trobada, encara està a temps d'inscriure's a través d'aquest enllaç.

La jornada començarà a les 10:30 h amb la benvinguda i acreditació dels participants i obriran amb el plat fort del dia: un taller per a superar, amb solucions pràctiques, les situacions de «submissió lingüística» dels valencianoparlants. A les 11 hores s'iniciarà la formació, que serà impartida per Ferran Suay, doctor en Psicologia i professor de la Universitat de València, que ha sigut president d'ELEN (Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística).

Posteriorment, a les 14 hores, tindrà lloc un dinar de germanor i de vesprada, a les 17 hores, els assistents es dirigiran cap a la plaça de Sant Agustí per a sumar-se a la tradicional manifestació de la Diada Nacional del País Valencià, convocada per la Comissió 9 d'octubre, que enguany porta per lema "Guanyem sobiranies". La marxa s'iniciarà a les 18 h i Plataforma per la Llengua tindrà un bloc propi sota el lema "La llengua l'hem de guanyar dia a dia", en referència a una frase de l'escriptor Joan Fuster amb motiu del centenari del seu naixement.

L'ONG del valencià acudeix a la cita reivindicant, una vegada més, la llengua pròpia del país com a eina de cohesió social. L'objectiu de la trobada és compartir els projectes de l'entitat, intercanviar coneixements i generar col·laboració entre les diverses persones que treballen per la defensa i la promoció del valencià.