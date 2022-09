EDUCACIÓ

Reclamen solucions urgents per a les altes temperatures a les aules de Girona

En nom de les escoles i les AFA i AMPA de la ciutat de Girona, avui s’ha registrat a l’Ajuntament de Girona i a la Direcció Territorial d’Educació de Girona l’escrit que tot seguit reproduïm en el que es reclamen solucions urgents per a les altes temperatures a les aules, al que s’han adherit les següents escoles i associacions.



Benvolguts regidor d’Educació de l’Ajuntament de Girona i director territorial d’Educació de Girona,

Les associacions de famílies d’alumnes i els centres educatius que subscriuen aquest escrit EXPOSEM els fets següents:

Ja fa temps que vivim una situació de calor extrema a les escoles que posa en risc la salut de l’alumnat i del professorat i el procés d’aprenentatge. De tots és sabut que a les aules se superen (i de llarg) els 27 graus establerts al Reial Decret 486/1997. El RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis), aprovat el 20 de juliol de 2007, també estableix que cal proporcionar benestar tèrmic, amb un llindar màxim de temperatura encara inferior. Per tant, és indiscutible que els centres públics de la nostra ciutat superen amb escreix els llindars de temperatura que estableix la legislació vigent.

Ambdues legislacions van ser aprovades fa molts anys i encara és hora que s’assigni un pressupost suficient per poder dur a terme les actuacions necessàries a totes i cadascuna de les escoles de la ciutat amb certa rapidesa.

Aquesta situació és inexcusable, més encara en centres d’educació especial, on l’alumnat és especialment sensible a les temperatures extremes.



Per aquest motiu, les associacions de famílies d’alumnes i les escoles que subscriuen aquest escrit EXIGIM:



1) Que totes les escoles públiques de la ciutat tinguin sistemes de renovació d’aire que garanteixin el confort tèrmic i la màxima eficiència energètica.

2) Que es prenguin mesures d’urgència a les aules i s’instal·lin sistemes de ventilació adequats per mantenir la temperatura dins dels límits legals establerts, amb controls periòdics i auditories de benestar tèrmic.

3) Que es facin actuacions d’urgència als patis per introduir més espais d’ombra, inicialment amb tendals, i a llarg termini amb una renaturalització dels espais de lleure amb arbrat.

Instem l’Ajuntament i el Departament d’Educació a donar resposta urgent a aquestes demandes i preguem que no s’excusin uns i altres dient que això és responsabilitat de la Generalitat o del Consistori gironí. A les associacions de famílies d’alumnes i les escoles no ens importa qui soluciona aquest problema que fa temps que s’arrossega. Només volem que es prenguin mesures eficients, efectives i eficaces, sense pedaços provisionals, amb caràcter d’urgència per a totes les escoles de la ciutat.

Adhesions a la denúncia de les condicions tèrmiques als centres educatius:

- AMPA Montjuïc

- Escola Montjuïc

- AFA Annexa

- Escola Annexa

-AMPA MIGDIA

-Escola MIGDIA

- AFA Eiximenis

- Escola Eiximenis

- AMPA Montfalgars

- Escola Montfalgars

- AFA Pericot

- Escola Pericot

- AFA Marta Mata

- Escola Marta Mata

- AMPA Verd

- Escola Verd

- AFA Pla de Girona

- Escola Pla de Girona

- AMPA Joan Bruguera

- Escola Joan Bruguera

- AFA escola Balandrau

- AFA Escola Taialà

- Escola Taialà

-AFA Escola Agora

-Escola Agora

- AFA Bosc Pabordia

- Escola Bosc Pabordia

- AFA Domeny

- AFA CEE Palau

- Escola CEE Palau

- AMPA Carme Auguet