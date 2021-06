Animalistes

La Comissió animalista de la CUP Reus activa la campanya “ALERTA!” per prevenir els cops de calor als animals

La comissió animalista de la CUP de Reus reprèn la campanya “ALERTA!” per evitar que cap animal es quedi tancat en un vehicle patint les altes temperatures de l’estiu. Recorden que deixar la finestra una mica oberta no garanteix la circulació d’aire suficient i que els pàrquings soterrats tampoc són la solució “ja que cada vehicle aparcat al costat és una font de calor”.

La campanya, iniciada el 2018, s’ha recuperat per educar i conscienciar els propietaris vers els seus animals. Per això, la Comissió col·locarà uns adhesius als aparcaments de la ciutat amb l’advertència: “Mai deixis el teu gos tancat al cotxe, 10 minuts poden ser mortals”. També es durà a terme una campanya a les xarxes socials per indicar què cal fer en aquests casos.

A través d’aquesta iniciativa, la CUP anima la ciutadania a actuar quan ens trobem un animal sol dins d’un vehicle. Recomanen trucar el 112 per comunicar la situació i facilitar el número de matrícula i ubicació del vehicle per tal de localitzar el propietari. També aconsellen romandre al costat del vehicle una estona a l’espera del propietari, i si aquest no torna, tornar a trucar al 112 per donar un segon avís i insistir que es personi la policia. Els cupaires recorden que deixar un animal tancat al cotxe posa en perill la seva vida, per tant es tracta d’un cas de maltractament animal i és denunciable.

En cas que l’animal estigui patint un cop de calor, els cupaires recomanen remullar-lo amb aigua, “no massa freda”, per tal d’intentar baixar-li la temperatura corporal, una vegada hagi sortit del cotxe. També aconsellen mullar-li el morro i els coixinets dels peus, sense obligar-lo a beure. Finalment, apunten que un cop estigui estabilitzat, cal mantenir-lo sota vigilància unes hores i, si fos necessari, portar-lo al veterinari.

D’altra banda, la Comissió també recomana evitar fer exercici en hores de molta calor o sol amb el gos i que aquest no begui ni mengi just abans de la sortida. En aquest sentit, cal tenir cura d’ells igual que amb les persones i, si es queda a casa, assegurar que l’animal disposi sempre d’aigua fresca.