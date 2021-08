Onada de calor

La CUP Reus demana mesures excepcionals per combatre l’onada de calor

El grup municipal cuparie interpel·la al govern municipal perquè faci un desplegament de mesures excepcionals davant l’onada de calor prevista pels propers dies. El regidor Edgar Fernández recorda que, amb la factura de la llum batent rècords històrics, no tothom pot tenir la llar climatitzada o accedir a piscines privades, per això proposen que el govern es plantegi ampliar els horaris de les piscines municipals i que sigui gratuïtes per les famílies que ho necessitin.

Els anticapitalistes també recorden que a Reus hi ha moltes persones que viuen al carrer i no tenen un espai on refugiar-se de les elevades temperatures previstes, Fernández recorda al govern que “haurien de governar per tothom, sobretot tenint en compte les persones més necessitades que no tenen opcions per garantir-se unes condicions segures en situacions extremes, ja sigui l’onada de calor, la pandèmia o el toc de queda”. El regidor també recorda que “a Reus les fonts públiques no funcionen i els centres cívics de la ciutat ofereixen una diversitat d’opcions a l’hora de fer-ne ús, per exemple.”

Per últim, des del grup municipal han volgut enviar un missatge d’agraïment i ànims als diferents cossos d’emergència i recorden a veïns i veïnes que “complir les indicacions i mesures establertes és una qüestió de responsabilitat col·lectiva per evitar accidents, incendis i situacions de perill tant per persones i animals”, en referència als incendis d’aquest estiu, que afecten casa nostre i diferents zones del Mediterrani.