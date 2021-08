LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona reclama habilitar refugis contra les temperatures extremes per fer front a l’onada de calor

· La formació demana també que s’estudiï la gratuïtat de les piscines municipals i una campanya comunicativa per informar d’espais cívics condicionats per a l’onada

Aquesta setmana el termòmetre es mantindrà cap als 35 graus durant força hores del dia a la ciutat de Girona a causa d’una nova onada de calor. Per aquest motiu Guanyem Girona ha posat sobre la taula un seguit de propostes per desenvolupar des del consistori amb l’objectiu d’atenuar les situacions de risc de les persones més vulnerables. Al ple del passat 27 de juliol la regidora Laia Pèlach ja va preguntar el govern quines accions en matèria de protecció davant les temperatures extremes s’estaven preparant davant de possibles episodis. Des del govern van respondre que ja es disposava d’un pla de protecció civil però que s’adaptarien les mesures en casos concrets. Tanmateix, i davant de la present onada de calor, des de Guanyem apunten que l’acció municipal fins ara s’ha limitat a la difusió de consells bàsics per fer front a la calor però que no s’ha tirat endavant cap mesura específica. Per aquest motiu el principal partit a l’oposició reclama que s’actuï davant l’actual episodi de calor extrema i posa sobre la taula algunes mesures que es podrien adoptar.

“Sabem que aquestes situacions climàtiques extremes seran cada cop més habituals i en una ciutat com la nostra, amb una població força envellida i on les desigualtats socials són ben presents, hi haurà molts col·lectius que no tindran llars preparades per fer front a les onades de calor”, ha assenyalat la regidora Laia Pèlach. “Cal preparar la ciutat per aquests episodis, però la sensació és que aquest agost ja fem tard”, ha reblat la representant de Guanyem.

En aquest sentit, Pèlach esmenta algunes iniciatives que estan tirant endavant altres municipis per fer front a la xafogor d’aquests dies. D’una banda, Berga i Banyoles han establert la gratuïtat de les piscines municipals o de les zones de banys, mentre que d’altres ajuntaments han optat per habilitar espais públics -oberts o tancats- que s’ha anomenat refugis climàtics. Es tracta de zones on durant un horari establert la població pot accedir-hi per gaudir del confort tèrmic. L’objectiu dels espais és oferir a les persones vulnerables -gent gran, persones sense llar, o veïnes i veïns amb domicilis mal preparats per a la xafogor extrema- una via d’escapament a l’onada de calor durant les hores de més risc.

Així, Vic ha habilitat 34 refugis, una política que també han engegat municipis veïns de Girona com Sarrià de Ter o Sant Julià de Ramis. Als parcs exteriors s’hi ha instal·lat aspersors, d’aigua, fonts i zones d’ombra per rebaixar les temperatures mentre que per als interiors s’han obert espais cívics o biblioteques. Per a Pèlach Girona té la capacitat suficient per reproduir aquestes accions i demana que s’estudiïn “amb urgència”.

Des de Guanyem destaquen que l’impuls d’aquests espais hauria d’anar acompanyat d’una campanya comunicativa: “A dia d’avui encara hi ha molta gent que no sap que pot disposar dels centres cívics o de les biblioteques municipals en el seu dia a dia. És imprescindible fer arribar aquesta informació a través dels mitjans tradicionals que l’Ajuntament té a l’abast però sobretot a través de l’enxarxament veïnal als barris”, ha argumentat Pèlach.